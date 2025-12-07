چهارمین روز اعتراض کارگران کشت و صنعت میانآب کرخه/ مطالبه برای ساماندهی مدیریتی و پرداخت مطالبات
اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت میانآب امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ وارد چهارمین روز خود شد؛ اعتراضی که کارگران دلیل آن را «بیتوجهی به مطالبات صنفی، ضعف مدیریت و عدم پرداخت کامل حقوق و مزایا» عنوان میکنند.
این کارگران به خبرنگار ایلنا در خوزستان، این کارگران گفتند: در دو سال گذشته و از زمان آغاز به کار مدیرعامل جدید هیچ پیشرفتی در روند تولید و عملیات شرکت حاصل نشده و شرکت در مسیر پسرفت و نزدیک شدن به ورشکستگی قرار گرفته است.
کارگران به موارد زیر معترض هستند:
ضعف مدیریت و بهکارگیری مدیران بازنشسته و دوشغله.
ایجاد فرصتهای شغلی جدید با وجود کمبود نیرو
پرداخت نشدن حقوق و مزایا در موعد مقرر
کسر بخشی از آیتمهای شغلی و عدم اجرای کامل تعهدات قانونی
کارگران میانآب تأکید کردند که ادامه این وضعیت مستقیماً معیشت خانوادههای کارگری را تحت تأثیر قرار میدهد و از مسئولان شهرستان، استان و کشور خواستند با فوریت به موضوع ورود کرده و برای احقاق حقوق کارگران و جلوگیری از آسیب بیشتر به سفره کارگری، اقدامات لازم را انجام دهند.