این کارگران به خبرنگار ایلنا در خوزستان، این کارگران گفتند: در دو سال گذشته و از زمان آغاز به کار مدیرعامل جدید هیچ پیشرفتی در روند تولید و عملیات شرکت حاصل نشده و شرکت در مسیر پسرفت و نزدیک شدن به ورشکستگی قرار گرفته است.

کارگران به موارد زیر معترض هستند:

ضعف مدیریت و به‌کارگیری مدیران بازنشسته و دوشغله.

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با وجود کمبود نیرو

پرداخت نشدن حقوق و مزایا در موعد مقرر

کسر بخشی از آیتم‌های شغلی و عدم اجرای کامل تعهدات قانونی

کارگران میان‌آب تأکید کردند که ادامه این وضعیت مستقیماً معیشت خانواده‌های کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از مسئولان شهرستان، استان و کشور خواستند با فوریت به موضوع ورود کرده و برای احقاق حقوق کارگران و جلوگیری از آسیب بیشتر به سفره کارگری، اقدامات لازم را انجام دهند.

