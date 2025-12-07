خبرگزاری کار ایران
کشف ۲۶ تن آرد قاچاق در آستانه اشرفیه

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف بیش از ۲۶ تن آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع، در بازرسی از انبار یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع داخل انبار یک واحد صنفی در آستانه اشرفیه، ماموران پلیس آگاهی با حکم قضایی، به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی از کشف ۲۶ تن آرد قاچاق در قالب ۶۵۸ کیسه ۴۰ کیلوگرمی از این انبار خبر داد و افزود: متهم ۴۸ ساله با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را یک میلیارد تومان برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مورد را هر چه سریعتر از طریق سامانه ۱۱۰، به پلیس اطلاع دهند.

 

