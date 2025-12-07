خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری خوزستان با ۱۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان مردمی دیدار کرد

رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونین وی، با حضور در برنامه هفتگی دیدار مردمی با ۱۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان دیدار و به درخواست آنان رسیدگی کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در راستای عمل به سیاست‌های قوه قضائیه در پاسخ‌گویی به مراجعین و تکریم آنان و همچنین دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، علی دهقانی رئیس کل و حجت الاسلام موسوی ده‌موردی، حجت الاسلام حسن زاده، محمدرحیم اکرمی‌مقدم، محمدیار ممبینی، رحیم کنارکوهی و علیرضا باوی، معاونین قضایی روز گذشته با حضور در میز خدمت، پس از شنیدن صحبت‌های مراجعه‌کنندگان، دستورات قضایی لازم را صادر کردند.  

اهم این درخواست‌ها مربوط به درخواست اعمال ماده ۴۷۷، درخواست عفو، دعاوی دادگاه خانواده از جمله حضانت و اعسار، و پرونده‌های کثیرالشاکی بود.

دیدار‌های مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان شنبه هر هفته به‌صورت مستمر و در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی در پاسخ‌گویی به مراجعه‌کنندگان، برگزار می‌شود.

 

