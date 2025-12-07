خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

آغاز بارش باران در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی/ هشدار راهداری به رانندگان با احتیاط رانندگی کنید

آغاز بارش باران در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی/ هشدار راهداری به رانندگان با احتیاط رانندگی کنید
کد خبر : 1723953
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به بارش باران در بیشتر محورهای مواصلاتی استان نسبت به احتمال لغزندگی سطح راه‌ها و کاهش دید افقی هشدار داد.

ارسلان شکری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،بیان کرد:با توجه به بارش باران در محورهای مواصلاتی استان نیروها و ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش کامل در سطح محورهای استان مستقر هستند.

شکری افزود:رانندگان در صورت تردد در مسیرهای بین‌شهری استان لازم است تجهیزات ایمنی و زمستانی شامل لاستیک مناسب، زنجیرچرخ، بخاری سالم، چراغ‌های استاندارد و برف‌پاک‌کن مناسب را به همراه داشته باشند و با سرعت مطمئنه و رعایت احتیاط کامل رانندگی کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: در استان ۴۸راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری و در مجموع ۶۷ راهدارخانه فعال وجود دارد که به عنوان پایگاه های اصلی خدمات رسانی در شرایط بحرانی عمل می کنند.

شکری همچنین از فعالیت۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این مجتمع ها آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و راه ماندگی هستند.

وی همچنین از رانندگان خواست از سبقت و ترمز ناگهانی در محورهای لغزنده خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا