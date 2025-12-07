آغاز بارش باران در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی/ هشدار راهداری به رانندگان با احتیاط رانندگی کنید

ارسلان شکری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،بیان کرد:با توجه به بارش باران در محورهای مواصلاتی استان نیروها و ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش کامل در سطح محورهای استان مستقر هستند.

شکری افزود:رانندگان در صورت تردد در مسیرهای بین‌شهری استان لازم است تجهیزات ایمنی و زمستانی شامل لاستیک مناسب، زنجیرچرخ، بخاری سالم، چراغ‌های استاندارد و برف‌پاک‌کن مناسب را به همراه داشته باشند و با سرعت مطمئنه و رعایت احتیاط کامل رانندگی کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: در استان ۴۸راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری و در مجموع ۶۷ راهدارخانه فعال وجود دارد که به عنوان پایگاه های اصلی خدمات رسانی در شرایط بحرانی عمل می کنند.

شکری همچنین از فعالیت۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این مجتمع ها آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و راه ماندگی هستند.

وی همچنین از رانندگان خواست از سبقت و ترمز ناگهانی در محورهای لغزنده خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.

