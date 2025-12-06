به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های اداره‌کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز یکشنبه 16 آذر ماه و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان قم، تمامی مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در سراسر استان، روز یکشنبه 16 آذرماه، غیرحضوری شد.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، شنبه شب به ریاست خسرو سامری معاون عمرانی استانداری قم تشکیل شده و بر اساس وضعیت موجود تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

در این گزارش توصیه شده است: هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس شانل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار باید در روز یکشنبه 16 آذر ماه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

انتهای پیام/