روابط‌عمومی استانداری قم اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس استان قم روز یکشنبه 16 آذر ماه / دانشگاه‌ها فعالیت عادی خواهند داشت

فعالیت غیرحضوری مدارس استان قم روز یکشنبه 16 آذر ماه / دانشگاه‌ها فعالیت عادی خواهند داشت
روابط‌عمومی استانداری قم اعلام کرد: مدارس این استان فردا 16 آذرماه غیرحضوری است و دانشگاه‌ها فعالیت عادی خواهند داشت‌. بر این اساس دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند. زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های اداره‌کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز یکشنبه 16 آذر ماه و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان قم، تمامی مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در سراسر استان، روز یکشنبه 16 آذرماه، غیرحضوری شد.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، شنبه شب به ریاست خسرو سامری معاون عمرانی استانداری قم تشکیل شده و بر اساس وضعیت موجود تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

در این گزارش توصیه شده است: هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس شانل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار باید در روز یکشنبه 16 آذر ماه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

