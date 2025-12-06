به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از بازار تاریخی اراک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: بازار تاریخی اراک در مقایسه با دیگر بازارهای ایران ساختاری متفاوت دارد و باید با حساسیت ویژه مورد مرمت و حفاظت قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیش از 1700 حجره و 22 سرا و تیمچه‌های متعدد در مجموعه بازار تاریخی اراک وجود دارد که بی‌نظیر هستند. با توجه به اینکه از بسیاری از بازارهای کشور بازدید داشتم، بازار تاریخی اراک متفاوت است‌. این مجموعه به دلیل ویژگی‌های معماری و ظرفیت‌های فرهنگی در نوبت ثبت جهانی یونسکو قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به موضوع ثبت جهانی بازار تاریخی اراک در یونسکو اشاره کرده و اظهار داشت: فرایند تشکیل پرونده و پیگیری ثبت جهانی این بازار تاریخی در یونسکو پیچیده است و نباید انتظار داشت در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد. اما ثبت موقت بازار در مسیر جهانی شدن قرار خواهد گرفته است.

صالحی‌امیری تصریح کرد: هنگامی ثبت موقت انجام می‌شود و در مسیر ثبت قرار می‌گیریم، زمانی است که می‌توانیم کارشناسان یونسکو را دعوت کنیم تا از نزدیک بازار را ببینند. اما در حال حاضر به لحاظ سازه‌ای و کالبدی، زمان مناسبی برای بازدید کارشناسان یونسکو نیست و باید مرمت‌های لازم در بازار تاریخی اراک انجام شود.

وی بیان داشت: پیش از این نیز بررسی صحنه‌ای بازار تاریخی اراک انجام شده است و امروز شخصاً از بخش‌های مختلف این بازار بازدید کردم. مقرر شد با همکاری استانداری مرکزی، شهرداری اراک و میراث‌فرهنگی استان، بازسازی در بازار انجام شود تا ارزش میراثی و تاریخی مجموعه حفظ شده و جلوی مداخلات نیز گرفته شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: هرگونه مداخله جدید در سازه‌های تاریخی بازار اراک می‌تواند روند ثبت جهانی این مجموعه را با مشکل مواجه کند. در این راستا از کسبه و بازاریان درخواست داریم از هرگونه مداخلات جدید در بازار خودداری کنند و همکاری لازم را برای حفظ اصالت بنا داشته باشند.

صالحی‌امیری ابراز داشت: یونسکو برای ثبت جهانی بازار تاریخی اراک نسبت به مداخلات جدید بسیار حساسیت دارد. بنابراین این بازار به لحاظ مالی و مرمتی باید بیشتر حمایت شود. بنای مجموعه مدیریتی استان مرکزی، مرمت و آبادسازی بازار تاریخی اراک است. مردم و به ویژه کسبه باید در این مسیر همراه مدیران استان باشند.

وی اضافه کرد: امید است با تکمیل اقدامات مرمتی و حمایت‌های مالی و اجرایی، بازار تاریخی اراک به عنوان میراث جهانی ثبت شود. این بازار پس از ثبت جهانی در یونسکو، یکی از افتخارات بزرگ مردم استان مرکزی و کشور ایران خواهد بود. امید است در آینده نزدیک مجموعه تلاش‌ها برای این ثبت به نتیجه برسد.

انتهای پیام/