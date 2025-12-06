خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث‌فرهنگی در جمع خبرنگاران:

توسعه بدون توجه به فرهنگ ناممکن است / انتظار مردم از دولت کارآمدی است

توسعه بدون توجه به فرهنگ ناممکن است / انتظار مردم از دولت کارآمدی است
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه رویکرد توسعه بدون توجه به فرهنگ ناممکن است، گفت: باور دولت این است که پیشرفت بدون توسعه فرهنگی ناممکن است. توسعه فرهنگی، لازمه و مقدمه توسعه انسانی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه مراسم آغاز به کار چهارمین هفته فرهنگی شهرستان خمین تحت عنوان «بر آستان آفتاب» و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به امید، انسجام و وفاق نیاز دارد و انتظار مردم از دولت کارآمدی است.

وی از مردم به دلیل برخی کمبودها عذرخواهی کرده و ادامه داد: شخص رئیس جمهور، وزرا و دولتمردان در سراسر کشور همگام با مجلس تلاش می‌کنند تا بتوانند بخشی از مشکلات و مطالبات مردم را پاسخ دهند. باور داریم که با انسجام، وفاق و همدلی می‌توانیم از مشکلات و چالش‌های پیش رو عبور کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به جایگاه فرهنگی و تاریخی استان مرکزی اشاره کرده و اظهار داشت: این استان دیار مفاخر، مشاهیر و فرهنگ است. استان مرکزی نه تنها صنعتی بلکه فرهنگی است و تاریخ و تبار استان نشان می‌دهد که در حوزه مشاهیر فرهنگی، قطعاً یکی از استان‌های برتر کشور است.

صالحی‌امیری تصریح کرد: استان مرکزی تمامی ظرفیت‌ها را برای توسعه در دل خود دارد. باور دارم که این استان یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه ملی است و آینده‌ای روشن دارد. البته همه این استان را به صنعتی بودم می‌شناسند، اما مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی این استان را استانی فرهنگی می‌داند.

انتهای پیام/
