به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار می‌رود بخشی از آلاینده‌ها در استان روبه افزایش باشد‌. همچنین احتمال ورود آلاینده‌ها از منابع خارج از استان همچنان وجود دارد.

صفری تأکید کرد: با وجود این شرایط مدارس در تمامی مقاطع برای روز یک‌شنبه شانزدهم آذر غیرحضوری خواهند شد. در این میان مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.

وی از اعمال طرح‌ زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ خبر داد و افزود: با این حال از شهروندان می‌خواهیم توصیه‌های بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا را رعایت کنند.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره جزئیات مصوبات جلسه امروز گفت: جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمامی خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی افزود: همچنین توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد از این رو از تمامی فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله معادن شن و ماسه و آسفالت ، تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.

صفری از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

وی ضمن تأکید بر اینکه مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.

به گفته این مقام مسؤول مادرانی که دارای فرزند مهدکودکی، پیش‌دبستانی و دانش‌آموز هستند می‌توانند به دورکاری بروند.

صفری از تقویت و تطبیق فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اضافه کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداری‌ها موظف‌اند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.

وی در پایان تصریح کرد: ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار می‌رود اداره‌کل ورزش و جوانان استان اطلاع‌رسانی لازم را جهت توقف فعالیت‌های ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.

صفری در پایان گفت: همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.

همچنین اصناف تا ساعت ۲۱ فعالیت کنند تا تردد ها در سطح استان کاهش محسوس داشته باشد.

انتهای پیام/