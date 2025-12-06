بالگرد اورژانس مازندران برای انتقال بیمار ۱۲ ساله به پرواز درآمد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: امروز شنبه ۱۵ آذرماه بالگرد اورژانس مازندران برای انتقال بیمار به پرواز در آمد.

براساس همین گزارش، بیمار کودک ۱۲ ساله ای بود که به دلیل نیاز به اقدامات درمانی فوق تخصصی در مرکز استان، از بیمارستان شمال آمل با مراقبت کامل توسط تیم پروازی اورژانس مازندران به بیمارستان بوعلی سینا شهرستان ساری منتقل شد.

