پایداری آب آشامیدنی ۵۰ روستای گلستان با مشارکت خیر آبرسان

گزارش ایلنای گلستان، ابوالفضل رحیمی گفت: در راستای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت آبرسانی در مناطق محروم، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی منعقد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در بخش دیگری افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی متعهد گردید جهت آبرسانی پایدار به ۵۰ روستای استان گلستان، نسبت به تهیه و اجرای ۶۲ کیلومتر لوله پلی اتیلن و همچنین احداث یک مخزن ۳۰ متر مکعبی اقدام نموده و آن را در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دهد.

رحیمی افزود: این پروژه که کاملاً به صورت مشارکتی و با سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و بنیاد نیکوکاری انجام می‌پذیرد، موجب بهره‌مندی ۲۱.۲۱۹ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۶.۹۵۸ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان گفت: انتظار می‌رود با تکمیل این پروژه، مشکل آبرسانی در این ۵۰ روستای هدف به طور کامل مرتفع گردد و شاهد ارتقای کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی در این مناطق باشیم.

انتهای پیام/