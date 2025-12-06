خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان:

پایداری آب آشامیدنی ۵۰ روستای گلستان با مشارکت خیر آبرسان

پایداری آب آشامیدنی ۵۰ روستای گلستان با مشارکت خیر آبرسان
کد خبر : 1723738
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از انعقاد تفاهم نامه فی مابین بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی (پدر آبرسان کشور) با شرکت آب و فاضلاب استان گلستان جهت اجرای پروژه آبرسانی به ۵۰ روستای محروم این استان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

 گزارش ایلنای گلستان، ابوالفضل رحیمی گفت: در راستای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت آبرسانی در مناطق محروم، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی منعقد شد. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در بخش دیگری افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی متعهد گردید جهت آبرسانی پایدار به ۵۰ روستای استان گلستان، نسبت به تهیه و اجرای ۶۲ کیلومتر لوله پلی اتیلن و همچنین احداث یک مخزن ۳۰ متر مکعبی اقدام نموده و آن را در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دهد. 

رحیمی افزود: این پروژه که کاملاً به صورت مشارکتی و با سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و بنیاد نیکوکاری انجام می‌پذیرد، موجب بهره‌مندی ۲۱.۲۱۹ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۶.۹۵۸ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار خواهد شد.   

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان گفت: انتظار می‌رود با تکمیل این پروژه، مشکل آبرسانی در این ۵۰ روستای هدف به طور کامل مرتفع گردد و شاهد ارتقای کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی در این مناطق باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا