رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی پیرامون دریاچه سد زایندهرود
مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ گفت: ۱۲ هکتار از اراضی تملیکی پیرامون دریاچه سد زایندهرود در استان اصفهان رفع تصرف شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، با ابلاغ مراجع ذیصلاح و انجام هماهنگیهای لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زایندهرود آغاز شد.
با حضور کارشناس واحد حفاظت دریاچه سد زایندهرود و پشتیبانی نیروی انتظامی این اقدام در حال اجراست. تمامی مراحل اجرای حکم در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی مرتبط انجامگرفته و بخشی از اراضی موردنظر رفع تصرف و آزادسازی شده است.
احمد رضا صادقی، مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ در این باره اظهار داشت: عملیات آزادسازی و رفع تصرف از ۱۲ هکتار از اراضی تملیکی در محدوده روستاهای پهنا و جمالو پیرامون دریاچه سد زایندهرود در استان اصفهان با موفقیت انجام شد.
وی افزود: فرآیند اعاده وضعیت اراضی به حالت اولیه طی چهار روز کاری متوالی با بهرهگیری از دو دستگاه بلدوزر و همکاری متصرفین صورت گرفت.
صادقی تصریح کرد: این عملیات با هماهنگی نیروی انتظامی و حضور نمایندگان واحد حقوقی و کارشناسان فنی اجرا و از سوی آنان مورد بازدید، ارزیابی و تأیید نهایی قرار گرفت.
مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ حاطر نشان کرد: در پایان، صورتجلسه رسمی رفع تصرف تنظیم و مستندات لازم برای ثبت و بهرهبرداری به مراجع ذیربط ارسال شد.
وی تأکید کرد: این اقدام در راستای حفاظت از اراضی تملیکی و صیانت از حریم قانونی دریاچه سد زایندهرود صورت گرفته و پیگیریهای لازم برای جلوگیری از هرگونه تصرف مجدد با جدیت ادامه خواهد یافت.