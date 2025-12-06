۷۴ محکوم متواری در گیلان دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ علیرضا حدادی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها، هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه عنوان کرد و اظهار کرد: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت تلاش می‌کند.

وی در ادامه گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یک روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از شناسایی و دستگیری ۷۴ محکوم متواری طی عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه بیان داشت: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقا امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

