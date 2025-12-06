به گزارش ایلنا، علی زینی‌وند در جلسه هماهنگی فعالیت‌های انتخابات پیش‌رو که شنبه ۱۵ آذرماه برگزار شد، اطهار داشت: با وجود مشغله‌های فراوان، همکاران با دقت و مسئولیت‌پذیری بخش عمده زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات را آماده کرده‌اند؛ اقدامی که تضمین‌کننده برگزاری سالم و امن انتخابات برای کشور است.

وی افزود: تمام تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات به موقع و بدون اختلال انجام شده و نگهداری زیرساخت‌ها با رویکردی پایدار و بلندمدت دنبال می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اهمیت امنیت مجموعه، گفت: همکاری دبیرخانه شورای امنیت و بخش حراست وزارت کشور نظارت مستمر بر فرآیند انتخابات را ممکن کرده است.

زینی‌وند در پایان از استاندار البرز و تمامی دست‌اندرکاران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که تمامی مراحل کار با همان کیفیت و دقت ادامه یابد.

