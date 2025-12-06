معاون وزیر کشور:
برای برگزاری انتخابات به موقع و بدون اختلال تلاش میکنیم
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اهمیت امنیت انتخابات، گفت: همکاری دبیرخانه شورای امنیت و بخش حراست وزارت کشور نظارت مستمر بر فرآیند انتخابات را ممکن کرده است.
به گزارش ایلنا، علی زینیوند در جلسه هماهنگی فعالیتهای انتخابات پیشرو که شنبه ۱۵ آذرماه برگزار شد، اطهار داشت: با وجود مشغلههای فراوان، همکاران با دقت و مسئولیتپذیری بخش عمده زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات را آماده کردهاند؛ اقدامی که تضمینکننده برگزاری سالم و امن انتخابات برای کشور است.
وی افزود: تمام تلاشها برای برگزاری انتخابات به موقع و بدون اختلال انجام شده و نگهداری زیرساختها با رویکردی پایدار و بلندمدت دنبال میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اهمیت امنیت مجموعه، گفت: همکاری دبیرخانه شورای امنیت و بخش حراست وزارت کشور نظارت مستمر بر فرآیند انتخابات را ممکن کرده است.
زینیوند در پایان از استاندار البرز و تمامی دستاندرکاران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که تمامی مراحل کار با همان کیفیت و دقت ادامه یابد.