مدیر فناوری اطلاعات منطقه آزاد انزلی:
زیستبوم بینالمللی اقتصاد دیجیتال منطقه آزاد انزلی ایجاد می شود
مدیر فناوری اطلاعات منطقه آزاد انزلی با توجه براینکه اغلب کسب و کارهای برتر جهان در حوزههای دیجیتال و سایبری مشغول فعالیت میباشند؛ گفت: شروع و محل تمرکز اولیه این اقدام و برنامه کاری سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی خواهد بود و همزمان در تمام الگوها و مدلهای برنامه ریزی و شرح وظایف کاری و خدماترسانی این سازمان و منطقه تعمیم خواهد یافت.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، مهدی گلدوست، عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی از «ایجاد زیستبوم بینالمللی اقتصاد دیجیتال در منطقه آزاد انزلی» خبر داد.
مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در راستای بهره گیری از تحولات تکنولوژیک نسل چهارم و پنجم صنعتی، اکوسیستم اختصاصی این منطقه طراحی و عملیاتی میشود، گفت: با عنایت به زیرساختهای متنوع حمل و نقلی، توانمندی نیروی انسانی و فعالین اقتصادی، تجربه دو دهه فعالیت در اقتصاد داخلی و خارجی کشورمان توسط منطقه آزاد انزلی، در کنار تغییر و تحولات رخ داده در پارادایمهای سرمایهگذاری و ترانزیتی بین المللی؛ راهبرد این منطقه مبتنی بر تبدیل شدن به زیستبوم بینالمللی اقتصاد دیجیتال قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این برنامه کاربردی نمونههای موفق مراکز نوآوری، فناوری داخلی و کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گرفته، و از تجربه آنها استفاده خواهد شد، تصریح کرد: بهره مندی منطقه آزاد انزلی از همه مودهای حمل و نقلی با وجود دو مجتمع بندری، فرودگاه بین المللی و اتصال به شبکه ریلی ایران؛ وجود ۲۰۰۰ هکتار پهنههای اراضی صنعتی؛ و جایگاه این منطقه به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور با میزبانی سالیانه ۱۲ میلیون گردشگر داخلی و خارجی در کنار مزایا و معافیتهای قانونی و نگاه توسعه داناییمحور، دانش بنیان و کاربردی هیأت مدیره سازمان؛ مهمترین مولفههای تحقق راهبرد فوق را تشکیل میدهد.
عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی خاطر نشان کرد: زیستبوم بینالمللی اقتصاد دیجیتال منطقه آزاد انزلی براساس الگوی هم افزایی توانمندیهای دانشگاهی-پژوهشی داخلی و بین المللی، و استفاده از ظرفیتهای مشاورهای شرکتهای طراحی اکوسیستمهای اقتصاد دیجیتال ایرانی و خارجی در کشورهای منطقه طراحی و در قالب یک سند بالادستی برای برنامههای توسعهای این منطقه به تصویب خواهد رسید.
مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه طی دو دهه آینده نخستین منطقه آزاد شمال کشور محل تمرکز و فعالیت شرکتهای دانش بنیان، نوآور، فناور و گروههای شتاب دهنده و استارتاپی کشورهای منطقه خواهد شد گفت: در واقع زیست بوم مورد بحث در راستای بهره برداری حداکثری از سه بنیان فعالیت و کسب و کار موجود در این منطقه یعنی ترانزیت و حمل و نقل، گردشگری، و تولیدی-صنعتی با دایره متنوع دانش بنیان، تا فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی در دستور کار قرار دارد.
گلدوست افزود: با اجرای این طرح منطقه آزاد انزلی در مسیر تبدیل شدن به پایتخت اقتصاد دیجیتال کشور، هاب منطقهای استارتاپهای تکنولوژی و اقتصاد هوشمند، مرکز جذب شرکتهای بینالمللی فناوری، و پلتفرم صادرات محصولات و خدمات دیجیتال قرار میگیرد.