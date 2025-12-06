خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور ۱۰۰۰ شرکت کننده؛

نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز برگزار می شود

نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز برگزار می شود
کد خبر : 1723646
لینک کوتاه کپی شد.

رییس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز مقوله احیا را یکی از موارد مهم در تمام دنیا عنوان کرد و گفت: این امر در حوزه بهداشت و درمان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، منصور مسجدی امروز پانزدهم آذر در نشست خبری نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی،  افزود: مرکز احیا جامع قلبی ریوی در شیراز، از هشت سال پیش به‌عنوان نخستین مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی در کشور راه اندازی شد که تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر دوره پایه و ۲هزار نفر دوره پیشرفته را در این مرکز گذراندند.

وی با بیان اینکه در کشور دوره‌های بسیاری در حوزه احیای قلبی ریوی برگزار شد که نیاز بود یک همسویی بار رعایت استاندارد‌های جهانی و به روز انجام شود و در این راستا تصمیم به برگزاری یک کنگره ملی احیای قلبی ریوی گرفته شد.

رئیس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی اظهار کرد: این کنگره با حضور نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت کننده از اساتید، صاحبنظران و کادر سلامت سراسر کشور از نوزدهم تا بیست و یکم آذر در شیراز برگزار می‌شود.

‌مسجدی اظهار کرد: در تمام دنیا هر کادر درمانی ملزم به یادگیری استاندارد‌های احیا است و در این کنگره نیز از تمام رشته در همه رده‌های درمانی می‌توانند شرکت کنند.

‌وی بیان کرد: با همکاری مرکز احیا جامع قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی تاکنون در هرمزگان و جهرم راه اندازی شده و به زودی در چند استان دیگر نیز راه اندازی می‌شود.

دبیر علمی کنگره ملی احیای قلبی ریوی نیز با بیان اینکه احیا یکی از نکاتی است که ارتباطی با یک گروه و واحد خاصی ندارد و همه مردم عادی نیز می‌توانند دوره‌های مقدماتی را بگذرانند، افزود: قوانین احیا به‌صورت منظم و مستمر به روزرسانی می‌شود و نیاز است همه مخاطبان به روز باشند.

محمدجواد مرادیان در این کنگره بیش از ۱۰۰سخنران در ۱۶ پنل تخصصی به اقدامات مرتبط با احیای قلبی ریوی می‌پردازند، همچنین نزدیک به ۹۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که به پنج مقاله برتر جوایزی اهدا می‌شود.

وی اهدف از برگزاری این کنگره ملی را اشتراک‌گذاری مطالب علمی براساس یک‌ پروتکل در احیای قلبی ریوی عنوان کرد.

مرادیان همچنین از برپایی غرفه‌هایی در کنار این کنگره خبر داد و افزود: در این غرفه‌ها، تجهیزات تولید داخل مرتبط با احیا نیز به نمایش گذاشته می‌شود.

‌دبیر اجرایی کنگره ملی احیای قلبی ریوی نیز گفت: با‌توجه‌به نیاز همسوبودن کادر سلامت در کشور با فرآیند انجام احیای قلبی ریوی، ایده برگزاری کنگره ملی از اردیبهشت امسال پیشنهاد شد که با استقبال مطلوبی مواجه شد.

محمد کلانتری میبدی، تکنولوژی‌های کمکی در احیا، سونوگرافی و کاردیوگرافی در احیا، استراتژی‌های نوین در احیا، حمایت‌های برون پیکری (ECMO)، مدیریت راه هوایی و استراتژی‌های تهویه، هایپوترمی، بازتوانی، مراقبت‌های پایانی حیات، احیا برای عموم و احیا در شرایط خاص را از محور‌های برپایی کارگاه‌های آموزشی در این کنگره عنوان کرد.

‌این کنگره در ۴ سالن هنر شهر آفتاب برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی