امروز ترکیه به چهارراه انرژی تبدیل شده / گیلان ظرفیت تبدیل زباله به برق را دارد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس استاندار گیلان در دیدار با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با تشریح ظرفیت‌های بی‌بدیل استان در مسیرهای تجاری منطقه، اظهار کرد: هرچقدر کشورهای اسلامی در منطقه فعال‌تر باشند، امنیت و ثبات بیشتری برای همگان رقم می‌خورد. متأسفانه در سال‌های گذشته، برخی کشورهای مسلمان مانند سوریه، عراق و مصر قربانی سناریوهای از پیش‌طراحی‌شده شدند و این وضع نشان می‌دهد غفلت در توسعه، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

وی با اشاره به نقش راهبردی گیلان در کریدورهای منطقه‌ای گفت: امروز ترکیه به چهارراه انرژی تبدیل شده، در حالی‌که بخش عمده مواد اولیه عبوری متعلق به دیگر کشورهاست. اگر ۲۰ یا ۳۰ سال پیش راه‌آهن رشت ـ آستارا تکمیل شده بود، روزانه صدها کامیون از گیلان به سمت قلب ترکیه بار حمل می‌کردند و سهم ما از اقتصاد منطقه بسیار بیشتر بود.

استاندار گیلان با انتقاد از برخی تصمیمات اشتباه گذشته در حوزه انرژی و حمل‌ونقل افزود: گاهی یک خطای کوچک مدیریتی، مسیر توسعه کشور را سال‌ها عقب می‌اندازد. نمونه آن توقف برخی طرح‌های مهم انتقال سوخت و زیرساخت‌های ریلی بود که می‌توانست امروز بخش مهمی از تجارت منطقه را از مسیر ایران عبور دهد.

حق‌شناس با بیان اینکه توسعه فقط به منابع طبیعی وابسته نیست، گفت: تجربه کشورهایی مانند آلمان و کره نشان می‌دهد که جغرافیا و فرهنگ توسعه‌گر می‌تواند اقتصاد را متحول کند. آنچه امروز ایران نیاز دارد، چابکی در نظام اجرایی و پرهیز از موازی‌کاری‌های ساختاری است.

وی افزود: قانون اساسی ایران قانونی مترقی است، اما توزیع گسترده اختیارات در برخی حوزه‌ها موجب شده اجرای پروژه‌های بزرگ زمان‌بر شود. در حالی که برای توسعه باید وحدت فرماندهی و هماهنگی اجرایی تقویت شود.

استاندار گیلان یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان را مسئله زباله دانست و گفت: برخلاف برخی استان‌ها که زباله‌ها را در خارج از دید شهروندان دفع می‌کنند، در گیلان این موضوع به‌صورت ملموس دیده می‌شود و فشار اجتماعی بالایی دارد. با این حال، امروز حدود ۶۰ درصد زباله استان مدیریت شده و تنها ۴۰ درصد باقی‌مانده نیازمند برنامه‌ریزی است.

وی افزود: گیلان ظرفیت تبدیل زباله به برق را دارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در این حوزه ورود کنند؛ مشروط بر اینکه دولت تضمین خرید برق را ارائه دهد. این نوع پروژه‌ها در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده و گیلان نیز می‌تواند پیشتاز باشد.

استاندار گیلان با اشاره به حمل و نقل سوخت و بنزین گفت: دیشب کشتی بنزین وارد منطقه آزاد شد و هماهنگی لازم برای حمل و نقل سوخت به افغانستان و ترکیه در حال انجام است.

وی افزود: اگر تجار ما یا ترکیه بخواهند فعالیت کنند، استانداری به عنوان تضمین‌کننده، تمام پشتیبانی‌های لازم را انجام خواهد داد.

حق‌شناس با اشاره به منابع طبیعی و اقلیم استان اظهار کرد: گیلان با متوسط بارندگی سالانه حدود ۱۰۰۰ میلی‌متر، از استانبول نیز پرآب‌تر است. کاهش بارندگی اخیر را قابل مدیریت دانست و افزود: جاذبه‌های گردشگری، تاریخ و فرهنگ استان، از ماسوله تا مارلیک و جنگل‌های هزارساله تالش، باعث شده گردشگران داخلی و خارجی به این خطه علاقه‌مند باشند.

وی همچنین به توسعه خطوط پروازی بین‌المللی استان اشاره کرد و گفت: پروازهای مستقیم به بغداد، بصره و استانبول در حال راه‌اندازی است و هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی برای تسهیل رفت‌وآمد گردشگران ادامه دارد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: استان گیلان با ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقتصادی، آماده جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، گردشگری و ترانزیت است و استانداری تمام توان خود را برای تسهیل و تضمین موفقیت پروژه‌ها به کار خواهد گرفت.

پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی و آغاز بازدیدهای میدانی از پروژه‌های موفق ترکیه

مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در ایجاد مراکز تجاری فعال، اظهار کرد: در حالی که قطر ۲۰۰ نیروی حرفه‌ای در مرکز تجاری خود دارد، ما تنها در ترکیه یک نیروی فعال داریم؛ این در حالی است که ظرفیت استان‌های کشور برای معرفی فرصت‌های اقتصادی بسیار بالاست.

وی با اشاره به پیشرفت‌های ترکیه در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: ترکیه امروز به نرخ بازیافت ۱۳ تا ۱۵ درصد رسیده و برنامه‌ریزی دارد که این رقم را در سال ۲۰۲۶ به ۳۵ درصد برساند؛ این در حالی است که ما در این حوزه فاصله قابل‌توجهی داریم. استفاده از تجربه شرکت‌های دانش‌بنیان ترکیه، خصوصاً فعالان حوزه هوش مصنوعی در مدیریت زباله، می‌تواند برای کشور ما یک فرصت ارزشمند باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با تأکید بر اهمیت انتقال دانش فنی و جذب سرمایه‌گذار بیان کرد: پیشنهاد قطعی من تشکیل یک کمیته تخصصی و آغاز بازدیدهای میدانی از پروژه‌های موفق ترکیه است؛ بدون اقدام عملی، هیچ طرفی وارد همکاری جدی نمی‌شود.

سعادت با اشاره به ساختار اقتصادی ترکیه تصریح کرد: بر خلاف تصور رایج، ترکیه تنها یک واحد پتروشیمی فعال دارد که آن هم نیمی از آن متعلق به آذربایجان است، در حالی که ایران ۷۰ مجتمع پتروشیمی دارد و تا سال آینده این تعداد به ۱۰۰ واحد می‌رسد؛ بنابراین در حوزه انرژی و پتروشیمی مزیت‌های ایران کاملاً برتر و غیرقابل‌مقایسه است.

انتهای پیام/