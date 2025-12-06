امام جمعه رشت:
اختلافات فکری و سلیقهای نباید به تقابل برسد /حضور ائمه جمعه در بین مردم مطالبه رهبر انقلاب است
به گزارش ایلنا از رشت، در آستانه روز دانشجو، آیت الله فلاحتی با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دیدار کرد. در این نشست ۵ نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکلهای مختلف دانشجویی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
آیت الله فلاحتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: روز دانشجو یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که در ۱۶ آذر با خون خود بر صفحه تاریخ ایران درس آزادیخواهی نوشتند و وظیفه امروز دانشجویان تبین منویات مقام معظم رهبری است.
آیت الله فلاحتی در ادامه گفت: از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار است که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی اول، جریان علم و تحقیق و دوم، جریان آرمانگراییها و آرمانخواهیها و هدفگذاریهای سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیزمان باشد.
امام جمعه رشت گفت: یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب از ائمه جمعه این بوده که در بین مردم حضور پیدا کنیم، مطالبات آنها را بشنویم و در حد توان پیگیری کنیم که سعی کردهام این مسأله را اجرایی کنم. تشکلهای دانشجویی و دانشجویان عزیز نسبت به فضای جامعه و دانشگاه، دغدغه مندتر، حساستر و پیگیرتر باشند؛ البته رعایت آداب کنشگری در شأن دانشگاه و محیط علمی و صبر و سعه صدر بیشتر را فراموش نکنند.
آیت الله فلاحتی در ادامه با تاکید بر مطالبه گرتر و آرمان خواهتر بودن دانشجویان نسل جدید تصریح کرد: اطلاعات دانشجویان فعلی نسبت به دانشجویان نسلهای گذشته گستردهتر و بیشتر شده است، پس مسائل را عمیقتر و گستردهتر میبینند.
وی افزود: البته اختلافات فکری و سلیقهای طبیعی و ناگزیر است، اما اینکه اختلافات فکری و سلیقهای به تقابل بیانجامد پسندیده نیست. جریانهای مختلف باید در دیدارهای دانشجویی حضور پیدا کند تا دیدگاههای مختلف دانشجویی را بشنویم و در برگزاری این دیدارها همواره تأکید بر این بوده است.