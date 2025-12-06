به گزارش ایلنا از رشت، در آستانه روز دانشجو، آیت الله فلاحتی با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دیدار کرد. در این نشست ۵ نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکل‌های مختلف دانشجویی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

آیت الله فلاحتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: روز دانشجو یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که در ۱۶ آذر با خون خود بر صفحه تاریخ ایران درس آزادی‌خواهی نوشتند و وظیفه امروز دانشجویان تبین منویات مقام معظم رهبری است.

آیت الله فلاحتی در ادامه گفت: از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار است که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی اول، جریان علم و تحقیق و دوم، جریان آرمان‌گرایی‌ها و آرمان‌خواهی‌ها و هدفگذاری‌های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیزمان باشد.

امام جمعه رشت گفت: یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب از ائمه جمعه این بوده که در بین مردم حضور پیدا کنیم، مطالبات آن‌ها را بشنویم و در حد توان پیگیری کنیم که سعی کرده‌ام این مسأله را اجرایی کنم. تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان عزیز نسبت به فضای جامعه و دانشگاه، دغدغه مندتر، حساس‌تر و پیگیرتر باشند؛ البته رعایت آداب کنشگری در شأن دانشگاه و محیط علمی و صبر و سعه صدر بیشتر را فراموش نکنند.

آیت الله فلاحتی در ادامه با تاکید بر مطالبه گرتر و آرمان خواه‌تر بودن دانشجویان نسل جدید تصریح کرد: اطلاعات دانشجویان فعلی نسبت به دانشجویان نسل‌های گذشته گسترده‌تر و بیشتر شده است، پس مسائل را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌بینند.

وی افزود: البته اختلافات فکری و سلیقه‌ای طبیعی و ناگزیر است، اما اینکه اختلافات فکری و سلیقه‌ای به تقابل بیانجامد پسندیده نیست. جریان‌های مختلف باید در دیدارهای دانشجویی حضور پیدا کند تا دیدگاه‌های مختلف دانشجویی را بشنویم و در برگزاری این دیدارها همواره تأکید بر این بوده است.

