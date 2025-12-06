دستگیری موبایل قاپ با اعتراف به ٧٠ فقره سرقت در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره موبایل قاپی در سطح حوزه استحفاظی شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ١٢ فخرآباد قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران با انجام اقدامات پلیسی یک نفر موبایل‌قاپ را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم چند دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد، گفت: سارق در بازجویی اولیه به ٧٠ فقره موبایل قاپی اقرار و با راهنمایی متهم، ٣ نفر مالخر نیز در‌این‌رابطه دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

انتهای پیام/