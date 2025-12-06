دستگیری موبایل قاپ با اعتراف به ٧٠ فقره سرقت در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک نفر موبایل قاپ با اعتراف به ٧٠ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره موبایل قاپی در سطح حوزه استحفاظی شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ١٢ فخرآباد قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا ماموران با انجام اقدامات پلیسی یک نفر موبایلقاپ را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم چند دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد، گفت: سارق در بازجویی اولیه به ٧٠ فقره موبایل قاپی اقرار و با راهنمایی متهم، ٣ نفر مالخر نیز دراینرابطه دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.