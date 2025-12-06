به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری، با اشاره به پیش‌بینی ورود سامانه‌ای بارشی به جو استان از اواخر روز یکشنبه ۱۶ آذر، گفت: براساس گزارش‌های هواشناسی، انتظار می‌رود طی روزهای آینده بارش‌هایی در استان رخ دهد که به ویژه در نواحی غربی و شمال‌غربی استان قابل توجه خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه این سامانه نخستین بارش قابل توجه سال زراعی جاری است، دستگاه‌های استان از قبل هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند و باید در آماده‌باش کامل برای مدیریت شرایط احتمالی باشند.

وی گفت: هلال‌احمر، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و آب منطقه‌ای، تجهیزات و امکانات لازم را برای مواجهه با شرایط بارشی در اختیار دارند و مراقبت‌ها ادامه خواهد یافت.

حیدری به اقدامات انجام شده برای آمادگی در برابر بارش‌های احتمالی اشاره کرد و یادآور شد: پاکسازی کانال‌ها و آبراه‌های شهری، آماده‌سازی تجهیزات مقابله با آبگرفتگی و پایش نقاط مستعد حادثه در طول رودخانه‌ها و مسیل‌ها در جریان است. همچنین از شهروندان درخواست می‌شود از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب خودداری کنند.

وی در خصوص محورهای مواصلاتی نیز توضیح داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پل‌ها و حاشیه محورها را تحت پایش دارد و آمادگی لازم برای شرایط بارش ایجاد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، سامانه پیش رو فرصت مناسبی برای جبران بخشی از کم‌بارشی‌های اخیر باشد و گفت: با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، استان در شرایط پیش‌رو تحت مدیریت کامل قرار دارد و دستگاه‌ها موظف هستند آمادگی لازم را حفظ کنند. رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان نیز نقش مؤثری در کاهش مخاطرات ایفا می‌کند.

