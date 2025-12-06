مدیرکل مدیریت بحران استان:
آمادهباش کرمانشاه برای سامانه بارشی قوی/مردم به رودخانهها و مسیلها نزدیک نشوند
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه از آمادهباش همه دستگاهها برای بارشهای قابل توجه پیشرو در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری، با اشاره به پیشبینی ورود سامانهای بارشی به جو استان از اواخر روز یکشنبه ۱۶ آذر، گفت: براساس گزارشهای هواشناسی، انتظار میرود طی روزهای آینده بارشهایی در استان رخ دهد که به ویژه در نواحی غربی و شمالغربی استان قابل توجه خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه این سامانه نخستین بارش قابل توجه سال زراعی جاری است، دستگاههای استان از قبل هماهنگیهای لازم را انجام دادهاند و باید در آمادهباش کامل برای مدیریت شرایط احتمالی باشند.
وی گفت: هلالاحمر، راهداری و حمل و نقل جادهای، شهرداریها، دهیاریها و آب منطقهای، تجهیزات و امکانات لازم را برای مواجهه با شرایط بارشی در اختیار دارند و مراقبتها ادامه خواهد یافت.
حیدری به اقدامات انجام شده برای آمادگی در برابر بارشهای احتمالی اشاره کرد و یادآور شد: پاکسازی کانالها و آبراههای شهری، آمادهسازی تجهیزات مقابله با آبگرفتگی و پایش نقاط مستعد حادثه در طول رودخانهها و مسیلها در جریان است. همچنین از شهروندان درخواست میشود از نزدیک شدن به رودخانهها و مسیرهای عبور آب خودداری کنند.
وی در خصوص محورهای مواصلاتی نیز توضیح داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای پلها و حاشیه محورها را تحت پایش دارد و آمادگی لازم برای شرایط بارش ایجاد شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، سامانه پیش رو فرصت مناسبی برای جبران بخشی از کمبارشیهای اخیر باشد و گفت: با هماهنگی و برنامهریزیهای انجام شده، استان در شرایط پیشرو تحت مدیریت کامل قرار دارد و دستگاهها موظف هستند آمادگی لازم را حفظ کنند. رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان نیز نقش مؤثری در کاهش مخاطرات ایفا میکند.