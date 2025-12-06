خبرگزاری کار ایران
رئیس اتاق بازرگانی لرستان؛

نیروی انسانی ماهر، ستون فقرات اقتصاد پویا و بهره‌وری است

رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: نیروی انسانی ماهر، ستون فقرات اقتصاد پویا و عامل کلیدی نوآوری و بهره‌وری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد خاکی امروز شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به معرفی و افتتاح «مرکز ملی توسعه مهارت ایران» در استان اظهار کرد: این مرکز با انعقاد تفاهم‌نامه بین استانداری، سازمان فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی راه‌اندازی می‌شود. 

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین برای عبور از مشکلات اقتصادی تأکید و افزود: بی‌توجهی به این موضوعات می‌تواند ما را به قهقرا ببرد. 

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای توانمندسازی اعضا و هوشمندسازی کسب‌وکارها در استان، اعلام کرد: در این مسیر، چند دستورکار کلیدی در دست اجرا داریم که امیدواریم تحول اساسی در فضای اقتصادی استان ایجاد کنند. 

خاکی به اجرای «طرح پیشران ملی تحول پایش و ارزیابی فضای استان در بستر پلتفرم دیجیتال» اشاره کرد و گفت: این طرح با پیگیری‌های رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و همکاری دانشگاه تربیت مدرس اجرایی شده و مورد تأکید ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است. 

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای ساماندهی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های متعدد اداری انجام شده که فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است افزود: امیدواریم با اجرای این طرح، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار، ۳۰ تا ۵۰ پله ارتقا یابد. 

خاکی با اشاره به معرفی و افتتاح «مرکز ملی توسعه مهارت ایران» در استان گفت: این مرکز با انعقاد تفاهم‌نامه بین استانداری، سازمان فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی راه‌اندازی می‌شود.

