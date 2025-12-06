خبرگزاری کار ایران
هشدار کاهش ذخایر خونی در هرمزگان / نیاز فوری به همه گروه‌های خونی

سازمان انتقال خون هرمزگان با اعلام کاهش مراجعه داوطلبان به‌دلیل شیوع آنفلوآنزای فصلی و افت ذخایر خونی استان، از شهروندان واجد شرایط (۱۸ تا ۶۵ سال) درخواست کرد برای کمک به بیماران نیازمند، به مراکز اهدای خون در بندرعباس، بندرلنگه، قشم و میناب مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  سازمان انتقال خون هرمزگان با اعلام کاهش مراجعه داوطلبان به‌دلیل شیوع آنفلوآنزای فصلی و افت ذخایر خونی استان، از شهروندان واجد شرایط (۱۸ تا ۶۵ سال) درخواست کرد برای کمک به بیماران نیازمند، به مراکز اهدای خون در بندرعباس، بندرلنگه، قشم و میناب مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این سازمان، افراد مبتلا به بیماری‌های فصلی می‌توانند پس از بهبودی کامل و رفع کامل علائم، برای اهدای خون اقدام کنند.

آدرس و ساعات فعالیت مراکز اهدای خون هرمزگان

بندرعباس
بلوار شهید بهشتی، روبه‌روی آموزش و پرورش ناحیه ۲
 ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

بندرلنگه
بلوار طالقانی، جنب بانک ملی مرکزی
 ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

میناب
خیابان امام خمینی (ره)
۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

قشم
خیابان فرمانداری، روبه‌روی فرمانداری
 ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

سازمان انتقال خون از مشارکت مردم در تأمین این نیاز حیاتی قدردانی کرد و تأکید کرد: «هر واحد خون، نجات‌بخش زندگی یک بیمار است.»

انتهای پیام/
