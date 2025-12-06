هشدار کاهش ذخایر خونی در هرمزگان / نیاز فوری به همه گروههای خونی
سازمان انتقال خون هرمزگان با اعلام کاهش مراجعه داوطلبان بهدلیل شیوع آنفلوآنزای فصلی و افت ذخایر خونی استان، از شهروندان واجد شرایط (۱۸ تا ۶۵ سال) درخواست کرد برای کمک به بیماران نیازمند، به مراکز اهدای خون در بندرعباس، بندرلنگه، قشم و میناب مراجعه کنند.
بر اساس اعلام این سازمان، افراد مبتلا به بیماریهای فصلی میتوانند پس از بهبودی کامل و رفع کامل علائم، برای اهدای خون اقدام کنند.
آدرس و ساعات فعالیت مراکز اهدای خون هرمزگان
بندرعباس
بلوار شهید بهشتی، روبهروی آموزش و پرورش ناحیه ۲
۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
بندرلنگه
بلوار طالقانی، جنب بانک ملی مرکزی
۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰
میناب
خیابان امام خمینی (ره)
۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰
قشم
خیابان فرمانداری، روبهروی فرمانداری
۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰
سازمان انتقال خون از مشارکت مردم در تأمین این نیاز حیاتی قدردانی کرد و تأکید کرد: «هر واحد خون، نجاتبخش زندگی یک بیمار است.»