به گزارش ایلنا از بندرعباس، سازمان انتقال خون هرمزگان با اعلام کاهش مراجعه داوطلبان به‌دلیل شیوع آنفلوآنزای فصلی و افت ذخایر خونی استان، از شهروندان واجد شرایط (۱۸ تا ۶۵ سال) درخواست کرد برای کمک به بیماران نیازمند، به مراکز اهدای خون در بندرعباس، بندرلنگه، قشم و میناب مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این سازمان، افراد مبتلا به بیماری‌های فصلی می‌توانند پس از بهبودی کامل و رفع کامل علائم، برای اهدای خون اقدام کنند.

آدرس و ساعات فعالیت مراکز اهدای خون هرمزگان

بندرعباس

بلوار شهید بهشتی، روبه‌روی آموزش و پرورش ناحیه ۲

۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

بندرلنگه

بلوار طالقانی، جنب بانک ملی مرکزی

۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

میناب

خیابان امام خمینی (ره)

۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

قشم

خیابان فرمانداری، روبه‌روی فرمانداری

۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

سازمان انتقال خون از مشارکت مردم در تأمین این نیاز حیاتی قدردانی کرد و تأکید کرد: «هر واحد خون، نجات‌بخش زندگی یک بیمار است.»

