تصادف دو موتورسیکلت در شادگان ۵ فوتی و مصدوم به همراه داشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا اظهار کرد: در پی برخورد دو موتورسیکلت که ساعت ۲۳:۰۸ شامگاه جمعه ۱۴ آذر در مسیر روستای آلبوحصار شادگان رخ داد، دو نوجوان ۱۵ و ۱۸ ساله جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه با اشاره به اعزام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه افزود: همچنین در این حادثه سه نوجوان پسر ۱۸، ۱۶ و ۱۳ ساله مصدوم شدند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

