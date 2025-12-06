تصادف دو موتورسیکلت در شادگان ۵ فوتی و مصدوم به همراه داشت

خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از کشته شدن دو نفر و مصدوم شدن سه تن در پی یک سانحه رانندگی در شادگان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا اظهار کرد: در پی برخورد دو موتورسیکلت که ساعت ۲۳:۰۸ شامگاه جمعه ۱۴ آذر در مسیر روستای آلبوحصار شادگان رخ داد، دو نوجوان ۱۵ و ۱۸ ساله جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه با اشاره به اعزام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه افزود: همچنین در این حادثه سه نوجوان پسر ۱۸، ۱۶ و ۱۳ ساله مصدوم شدند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

 

