جزئیات غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای خوزستان در روزهای شنبه و یکشنبه
در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۴، کلیه مدارس و دانشگاههای استان به غیر از شهرستانهای ایذه، صیدون، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید آلایندههای صنعتی و ترافیک درونشهری و پیشبینی پایداری شرایط جوی، کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
1. فعالیت غیرحضوری مراکز آموزشی و دانشگاهها:
این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.
2. رعایت محدودیتها توسط دستگاههای اجرایی:
کلیه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای ممنوعیتها و محدودیتهای زمانی، مکانی و نوعی مطابق دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا هستند.
3. اطلاعرسانی توصیههای بهداشتی:
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکدههای بهداشتی، توصیههای خودمراقبتی برای گروههای حساس و عموم مردم را از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاریهای استانی و روابط عمومی استانداری اطلاعرسانی خواهند کرد.
4. اقدامات شهرداریها:
توقف فعالیتهای عمرانی همراه با آلودگی هوا، جلوگیری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات و کنترل آتشسوزیها و انتشار دود در مناطق شهری.
5. کنترل وسایل نقلیه:
جلوگیری از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری فاقد معاینه فنی معتبر توسط نیروهای راهنمایی و رانندگی و اعمال قانون.
6. کنترل فعالیتهای کشاورزی و صنعتی:
شرکتهای توسعه نیشکر موظف به جلوگیری از سوزاندن مزارع خود هستند.
واحدهای صنعتی و نفتی موظف به کنترل آلودگی هوا هستند.
آتش زدن مزارع کشاورزی (شلتوک) در سطح استان ممنوع است و جهاد کشاورزی موظف به نظارت و معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح است.
کارگروه اضطرار آلودگی هوا از شهروندان، به ویژه گروههای حساس، درخواست کرد توصیههای بهداشتی و خودمراقبتی را به دقت رعایت کنند.