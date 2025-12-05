به گزارش ایلنا از خوزستان، با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید آلاینده‌های صنعتی و ترافیک درون‌شهری و پیش‌بینی پایداری شرایط جوی، کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:

1. فعالیت غیرحضوری مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها:

در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۴، کلیه مدارس و دانشگاه‌های استان به غیر از شهرستان‌های ایذه، صیدون، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

2. رعایت محدودیت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی:

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی مطابق دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا هستند.

3. اطلاع‌رسانی توصیه‌های بهداشتی:

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکده‌های بهداشتی، توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم را از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری‌های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

4. اقدامات شهرداری‌ها:

توقف فعالیت‌های عمرانی همراه با آلودگی هوا، جلوگیری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات و کنترل آتش‌سوزی‌ها و انتشار دود در مناطق شهری.

5. کنترل وسایل نقلیه:

جلوگیری از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری فاقد معاینه فنی معتبر توسط نیروهای راهنمایی و رانندگی و اعمال قانون.

6. کنترل فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی:

شرکت‌های توسعه نیشکر موظف به جلوگیری از سوزاندن مزارع خود هستند.

واحدهای صنعتی و نفتی موظف به کنترل آلودگی هوا هستند.

آتش زدن مزارع کشاورزی (شلتوک) در سطح استان ممنوع است و جهاد کشاورزی موظف به نظارت و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح است.

کارگروه اضطرار آلودگی هوا از شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس، درخواست کرد توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را به دقت رعایت کنند.

انتهای پیام/