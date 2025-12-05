به گزارش ایلنا، مدیریت بحران استانداری مازندران به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزا در میان دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان، تعطیلی حضوری مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه را اعلام کرد. تمامی کلاس‌های مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در این دو روز به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: همه مقاطع تحصیلی شامل این دستورالعمل هستند و والدین و دانش‌آموزان می‌توانند از طریق سامانه‌های آموزش آنلاین مدارس در کلاس‌ها شرکت کنند.

مدیریت بحران استانداری از خانواده‌ها و مدارس خواست با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و آموزش‌های ارائه شده، همکاری لازم را برای کاهش شیوع بیماری به عمل آورند.

