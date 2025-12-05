خبرگزاری کار ایران
فرماندار جیرفت: با آتش‌افروزان نراب برخورد قانونی می‌شود

فرماندار جیرفت: با آتش‌افروزان نراب برخورد قانونی می‌شود
فرماندار جیرفت گفت: با عاملان آتش‌سوزی عمدی نراب که امنیت و آرامش مردم را تهدید کردند برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، روح‌بخش بیگ‌زاده روز جمعه با حضور در میان مردم و باغداران آسیب‌دیده از آتش‌سوزی عمدی شب گذشته در نراب افزود: نیروی انتظامی نیز از شب گذشته در منطقه مستقر بود و پرونده حادثه به‌صورت تخصصی در حال بررسی است.

وی تاکید کرد: سلامت و امنیت مردم و باغداران نراب خط قرمز ماست و اگر کسی بخواهد آرامش جامعه را برهم بزند با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

بیگ‌زاده بر حمایت کامل از اهالی، پیگیری قضایی پرونده و برخورد قانونی با عاملان حادثه تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور سریع و گسترده دستگاه‌های امدادی بیان کرد: از همان ساعات اولیه وقوع حریق، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و همه دستگاه‌های مرتبط شامل منابع طبیعی، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی، راهداری و ستاد مدیریت بحران شهرستان جیرفت در محل حاضر شدند تا عملیات مهار و ایمن‌سازی با جدیت ادامه یابد.

فرماندار جیرفت از حضور کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای برآورد دقیق خسارت باغات خبر داد و افزود: استاندار کرمان از نخستین لحظات پیگیر موضوع بود و ما امروز برای حمایت کامل از مردم و باغداران در کنار آنها هستیم.

وی یادآور شد: نراب تنها نیست، تمام دستگاه‌ها پای کارند و این پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی رها نخواهد شد.

