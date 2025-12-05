امام جمعه گرگان:
مردم مشکلات اقتصادی را احساس میکنند، اما حل آن با تزریقهای موقتی ممکن نیست
امام جمعه گرگان گفت: مردم مشکلات اقتصادی را احساس میکنند، اما حل آن با تزریقهای موقتی ممکن نیست. مشکل اقتصادی با تحلیل علمی و طرح ملی حل میشود، نه با رفتارهای کوتاهمدت که دانشگاه باید در صف اول ارائه ایده و راهکار باشد.
به گزارش ایلنای گلستان، آیت الله سید کاظم نور مفیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته گرگان به پیشینه تاریخی روز دانشجو پرداخت و شرایط کشور پس از کودتای ۲۸ مرداد را «عصری ملتهب و آمیخته با سرخوردگی و مقاومت» توصیف و خاطرنشان کرد: پس از ساقط شدن دولت ملی و تلاش رژیم برای ایجاد رابطه مجدد با دولت انگلستان، جامعه در بهت بود، اما دانشگاه تهران سکوت نکرد؛ دانشجویان، که همیشه در خط مقدم آگاهی بودند، نسبت به سفر مقام آمریکایی اعتراض کردند.
وی گفت: یورش نظامیان به دانشگاه و به گلوله بستن دانشجویان، نشان داد که رژیم از آگاهی دانشگاه میترسید، این حادثه مرز میان سلطهپذیری و استقلالخواهی را روشن کرد.
نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به تاریخ مبارزات ملت ایران افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند نگاه عالمانه و واقعبینانه هستیم. دانشگاه باید در حل مسائل کشور نقشآفرین باشد. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی راهحل علمی میطلبد و دانشگاهها نباید از این مسئولیت اساسی خود فاصله بگیرند. دانشجویان مدیران آینده این کشورند.
امامجمعه گرگان با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، این روز را به خانوادهها و بانوان کشور تبریک گفت و اظهار داشت: در فرهنگ سنتی شرق، زن در حاشیه قرار داشت و تمدن غرب نیز زن را به جلوهگری ظاهری تقلیل داد. اما اسلام و بهویژه الگوی حضرت زهرا (س)، شخصیت زن را در بالاترین جایگاه انسانی و معنوی معرفی کرده است. حضرت زهرا (س) باید الگوی زنان جهان باشد.
امامجمعه گرگان با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور گفت: حل مشکلات مهمی مانند مسکن و اقتصاد، نیازمند برنامهریزی اساسی و زمانبر است و با اقدامات سطحی حل نخواهد شد. باید با عقلانیت، علم و برنامهریزی این مسائل را درمان کرد.