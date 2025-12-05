مدیرکل بحران هرمزگان خبر داد؛
تعطیلی مهدکودکها و غیرحضوری شدن مدارس در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه در استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه و غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: فعالیت دانشگاهها در هفته آینده بر اساس شرایط و با تصمیم روسای دانشگاهها ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با بیان اینکه دانشگاههای استان از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذرماه مطابق با شرایط و با صلاحدید روسای دانشگاهها فعالیت خواهند کرد، از تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه خبر داد.
وی گفت: همچنین مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نیز در این دو روز بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و هماهنگیهای صورتگرفته با ادارهکل آموزش و پرورش استان و موافقت استاندار هرمزگان، تصمیم بر تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها و غیرحضوری شدن فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در تاریخهای ذکر شده گرفته شده است.
حسنزاده در ادامه گفت: فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی و بانکها طبق روال عادی انجام خواهد شد و تعطیلی در این بخشها نخواهیم داشت.
رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و مراقبتهای لازم، در قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.