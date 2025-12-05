دبیر ستاد انتخابات استان فارس:
انتخابات پیشرو آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی است
دبیر ستاد انتخابات و رییس کمیته سیاسی انتخابات استان فارس بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در نشست مشترک فرمانداران شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان و بیضا با حضور معاونان سیاسی، بخشداران و کارشناسان حوزههای سیاسی و فناوری، انتخابات پیشرو را آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی دانست و گفت: انتخابات ملاک اصلی سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران است و اجرای دقیق قانون، رعایت اصل بیطرفی ، امانتداری و احترام به حقوق انتخابات کنندگان و انتخابات شوندگان و تلاش بر افزایش مشارکت عمومی در امنیت کامل باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت انسجام ملی افزود: انتخابات در دولت چهاردهم از جایگاه خاصی برخوردار است و نگاه جهانی به روند برگزاری آن معطوف خواهد بود، بنابراین لازم است همه دستاندرکاران با اشراف کامل بر قانون و برنامه زمانبندی، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
دبیر ستاد انتخابات استان همچنین تشکیل هیئتهای اجرایی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: انتخاب افراد مقبول و مورد اعتماد برای عضویت در هیئتهای اجرایی، انگیزه حضور داوطلبان و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
علوی خاطرنشان کرد: کمیته های ستاد انتخابات (آموزش،حقوقی، ....) در کنار فرمانداران و بخشداران خواهد بود تا آموزشهای لازم ارائه شود و ابهامات قانونی برطرف گردد. همچنین حوزه فناوری به صورت کامل پشتیبان اجرای فرایندها خواهد بود.
وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای گفتوگو و پاسخگویی به پرسشهای همکاران را ضروری دانست و تأکید کرد: اشراف کامل بر سامانههای انتخاباتی و پایش مستمر آن، مسئولیت مستقیم فرمانداران و بخشداران است و هرگونه کوتاهی میتواند مشکلاتی ایجاد کند.
علوی تأکید کرد: همافزایی همه دستگاهها و نهادهای اجرایی برای برگزاری انتخاباتی امن، قانونمند و پرشور ضروری است و باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه تحقق این هدف فراهم شود.
مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس افزود: انتخابات پیشرو فرصتی است تا با رعایت قانون و احترام به حقوق مردم، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت گستردهتری رقم بخورد.