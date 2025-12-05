در شیراز رخ داد؛
دو سانحه جداگانه موتورسیکلت دو فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت
مدیر روابط عمومی اورژانس فارس اعلام کرد: دو سانحه جداگانه موتورسیکلت در شیراز منجر به مرگ دو نفر و مصدومیت یک نفر شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا وکیلزاده گفت: در نخستین حادثه که ساعت ۲۰:۵۰ شامگاه پنجشنبه، ۱۳ آذر در بلوار استوار، بعد از بلوار اتحاد به سمت وزیرآباد رخ داد، برخورد شدید دو موتورسیکلت باعث فوت یکی از راکبان در صحنه شد. یک مصدوم دیگر این حادثه پس از اقدامات اولیه توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد.
وی بیان کرد: حادثه دوم ساعت ۲۲:۴۷ شامگاه ۱۳ آذر در خیابان فجر تفیهان، نبش کوچه ۴ اتفاق افتاد؛ سانحهای که به گفته تکنسین های اورژانس حاضر در محل، شدت ضربه وارده به راکب به حدی بود که فرد در لحظه جان خود را از دست داده بود.
مدیر روابط عمومی اورژانس فارس ادامه داد: سقوط راکب، ضربه مستقیم به سر و نبود تجهیزات ایمنی، نقش مهمی در شدت آسیب داشته است.
وی در ادامه به تبیین نکات ایمنی برای موتورسواران پرداخت و افزود: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد مهمترین عامل نجات در تصادفات موتورسیکلت است.
وکیلزاده با بیان اینکه از سرعت غیرمجاز و سبقتهای نا ایمن پرهیز کنید، توصیه کرد که در ساعات تاریکی هوا حتماً از چراغ روشن و تجهیزات کامل ایمنی استفاده کنید.
وی با تاکید بر اینکه هنگام رانندگی با موتورسیکلت از تلفن همراه استفاده نکنید، گفت: خانوادهها بر رفتار ترافیکی نوجوانان و جوانان خود نظارت بیشتری داشته باشند.