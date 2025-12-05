خبرگزاری کار ایران
مدیر کل بهزیستی مازندران:

هیچ فردی نباید به دلیل معلولیت یا جنسیت از فرصت‌های برابر محروم شود

مدیرکل بهزیستی مازندران بر لزوم کرامت انسانی و فرصت‌های برابر برای زنان و افراد دارای معلولیت تأکید کرد و از مسئولین و رسانه‌ها خواست نگاه جامعه را از "ترحم" به "احترام" تغییر دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رقیه رحمانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، با اشاره به همزمانی هفته افراد دارای معلولیت و میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)  بر اهمیت کرامت انسانی و فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه تأکید کرد و گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کرامت انسان بالاترین ارزش است و هیچ فردی نباید به دلیل معلولیت یا جنسیت از فرصت‌های برابر محروم شود.

وی افزود: نگاه جامعه به زن و معلول باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها را نه در حاشیه، بلکه در کانون توجه و فرصت‌های اجتماعی قرار دهد. جایگاه واقعی زن و معلول در جامعه زمانی محقق می‌شود که همه اعضای جامعه، چه زن و چه مرد، سالم و معلول، به فرصت‌های برابر دسترسی داشته باشند.

وی به نقش حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به عنوان یک الگوی بی‌نظیر برای زنان مسلمان اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) نه تنها در خانه و خانواده، بلکه در تمام عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی مدیری مقتدر و نمونه‌ای از عفت و تقوا بود. امروز زنان ما در همه عرصه‌ها، از خانه تا جامعه، و از مدیریت تا خدمات اجتماعی، حضور فعال دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به تلاش‌های این سازمان در حمایت از افراد دارای معلولیت و ارتقای وضعیت زنان، گفت: سازمان بهزیستی استان مازندران با انجام اقدامات مختلف در راستای مناسب‌سازی فضاها، توسعه خدمات توانبخشی و توانمندسازی اقتصادی معلولان، در تلاش است تا فرصت‌های برابر برای همه فراهم شود.

رحمانی تصریح کرد: در هفته افراد دارای معلولیت، باید به این نکته توجه کنیم که معلولیت مانع توانایی‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نیست، بلکه موانعی که در جامعه وجود دارند باید برداشته شوند. افراد معلول همچون سایر افراد جامعه، حق زندگی، حق فرصت برابر و حق مشارکت در تمام عرصه‌های اجتماعی را دارند.

وی همچنین از مسئولین استان و رسانه‌ها خواست تا در تغییر نگاه جامعه از ترحم به احترام و فرصت برابر برای معلولین و زنان تلاش کنند و افزود: ما در مازندران هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم که هیچ انسانی در حاشیه قرار گیرد. در این استان، زن با عزت می‌ایستد و معلول نیز هیچ‌گاه پشت درهای بسته نمی‌ماند.

مدیرکل بهزیستی مازندران در خاتمه سخنان خود با تأکید بر ضرورت همبستگی اجتماعی و عدالت محوری گفت: جامعه‌ای که برای همه طراحی شود، برای هیچ کس محدود نخواهد بود. در این مسیر، تمامی افراد جامعه، از مسئولین گرفته تا مردم و خیرین، باید دست به دست هم دهند تا جامعه‌ای عادلانه و فراگیر برای همه ساخته شود.

