به گزارش خبرنگار ایلنا، رقیه رحمانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، با اشاره به همزمانی هفته افراد دارای معلولیت و میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) بر اهمیت کرامت انسانی و فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه تأکید کرد و گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کرامت انسان بالاترین ارزش است و هیچ فردی نباید به دلیل معلولیت یا جنسیت از فرصت‌های برابر محروم شود.

وی افزود: نگاه جامعه به زن و معلول باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها را نه در حاشیه، بلکه در کانون توجه و فرصت‌های اجتماعی قرار دهد. جایگاه واقعی زن و معلول در جامعه زمانی محقق می‌شود که همه اعضای جامعه، چه زن و چه مرد، سالم و معلول، به فرصت‌های برابر دسترسی داشته باشند.

وی به نقش حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به عنوان یک الگوی بی‌نظیر برای زنان مسلمان اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) نه تنها در خانه و خانواده، بلکه در تمام عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی مدیری مقتدر و نمونه‌ای از عفت و تقوا بود. امروز زنان ما در همه عرصه‌ها، از خانه تا جامعه، و از مدیریت تا خدمات اجتماعی، حضور فعال دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به تلاش‌های این سازمان در حمایت از افراد دارای معلولیت و ارتقای وضعیت زنان، گفت: سازمان بهزیستی استان مازندران با انجام اقدامات مختلف در راستای مناسب‌سازی فضاها، توسعه خدمات توانبخشی و توانمندسازی اقتصادی معلولان، در تلاش است تا فرصت‌های برابر برای همه فراهم شود.

رحمانی تصریح کرد: در هفته افراد دارای معلولیت، باید به این نکته توجه کنیم که معلولیت مانع توانایی‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نیست، بلکه موانعی که در جامعه وجود دارند باید برداشته شوند. افراد معلول همچون سایر افراد جامعه، حق زندگی، حق فرصت برابر و حق مشارکت در تمام عرصه‌های اجتماعی را دارند.

وی همچنین از مسئولین استان و رسانه‌ها خواست تا در تغییر نگاه جامعه از ترحم به احترام و فرصت برابر برای معلولین و زنان تلاش کنند و افزود: ما در مازندران هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم که هیچ انسانی در حاشیه قرار گیرد. در این استان، زن با عزت می‌ایستد و معلول نیز هیچ‌گاه پشت درهای بسته نمی‌ماند.

مدیرکل بهزیستی مازندران در خاتمه سخنان خود با تأکید بر ضرورت همبستگی اجتماعی و عدالت محوری گفت: جامعه‌ای که برای همه طراحی شود، برای هیچ کس محدود نخواهد بود. در این مسیر، تمامی افراد جامعه، از مسئولین گرفته تا مردم و خیرین، باید دست به دست هم دهند تا جامعه‌ای عادلانه و فراگیر برای همه ساخته شود.

انتهای پیام/