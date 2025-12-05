معاون سیاسی استاندار:
کارگران ستون اصلی توسعه و پیشرفت لرستان هستند/ضرورت گفتگوی اجتماعی در چهارچوب تعامل،احترام و آینده نگری
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ببر ضرورت تداوم گفتوگوی اجتماعی در فضایی مبتنی بر تعامل، احترام متقابل و آیندهنگری تأکید کرد و کارگران را ستون اصلی توسعه و پیشرفت لرستان خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، سعید پورعلی" امروز جمعه در دیدار با اعضای شوراهای اسلامی کار استان که با هدف بررسی مسائل و دغدغههای جامعه کارگری استان برگزار شد، اظهار داشت: تحقق اهداف توسعهای لرستان در گرو همدلی، وحدت و مشارکت فعال تمامی اقشار بهویژه قشر زحمتکش کارگر است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع کار و کارگر در منظومه فکری نظام اسلامی، افزود: کارگران بهعنوان محور اصلی تولید و سازندگی، سهم انکارناپذیری در پیشبرد برنامههای توسعهای استان دارند و منشأ بسیاری از حرکتهای رو به جلو هستند.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار لرستان، گفتوگوی اجتماعی» را راهکاری بنیادین برای حل چالشها و هموارسازی مسیر پیشرفت دانست و تصریح کرد: این گفتوگوها باید در چهارچوب اصولی چون تعامل سازنده، احترام به حقوق طرفین و با نگاهی آیندهنگر و دور از جنجالهای زودگذر دنبال شود.
پورعلی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان آمادگی دارند تا در بستر این گفتوگوهای منطقی و مبتنی بر واقعیتها، به بررسی و رفع موانع پیش روی تولید و جامعه کارگری بپردازند و بسترهای لازم برای ارتقای شاخصهای رفاهی و معیشتی این قشر پرتلاش را فراهم آورند.
وی ادامه داد امنیت شغلی ستون نخست اعتماد اجتماعی کارگران به مدیریت استان است و ما این موضوع را خط قرمز و اولویت قطعی خود میدانیم.
معاون امنیتی لرستان گفت: وقتی کارگر احساس امنیت کند تولید تقویت میشود، تعهدکاری افزایش مییابد و تنشهای محیط کار کاهش پیدا میکند امنیت شغلی نباید در برابر تولید قرار گیرد بلکه هم پیمان تولید است .
وی ضمن ابراز تقدیر از موسیوند دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان گفت: ایشان با نگاه اخلاقی، رویکرد تعاملی و دلسوزی واقعی نسبت به مسائل کارگری در سالهای اخیر نقش برجستهای در ایجاد آرامش در فضای روابط کار استان داشتهاند. وی ادامه داد دبیر کانون نه تنها صدای کارگران بوده است بلکه با رفتار حرفهای و پرهیز از تنش آفرینی به سرمایهای برای گفتگو اجتماعی و همراهی با مدیران اجرایی تبدیل شده است که این نقش آفرینی ارزشمند، شایسته قدردانی و حمایت جدی است.
به گزارش ایلنا، در این جلسه، اعضای شوراهای اسلامی کار استان لرستان نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در حوزههای مرتبط با حقوق و منافع کارگران پرداختند.