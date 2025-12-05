رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان خبر داد؛
پلمب دو واحد دندانپزشکی غیرمجاز در لرستان توسط پلیس اماکن
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب دو واحد دندانپزشکی فاقد مجوز در اجرای طرحهای کنترلی و نظارتی مشترک با تعزیرات حکومتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرگرد «نصیر کوهزادی» روز جمعه چهاردهم آذر ماه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جریان اجرای گشتهای تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی، دو مرکز دندانپزشکی که بدون مجوز قانونی فعالیت میکردند، شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد متصدیان این مراکز فاقد مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح بوده و فعالیت آنان تهدیدی برای سلامت عمومی شهروندان محسوب میشد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان تأکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز درمانی از اولویتهای نظارتی پلیس است و این اقدامات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
سرگرد کوهزادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز فاقد مجوز، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.