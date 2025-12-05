درگیری خانوادگی، به قتل مرد ۳۸ ساله انجامید

به گزارش ایلنا از ایلام،‌ سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی درگیری در یکی از محلات شهر ایلام بلافاصله مأموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی شهرستان ایلام مشخص شد که دوبرادر با با هم درگیر شدند که برادر بزرگتر با سلاح سرد برادر ۳۸ ساله خود را با سلاح سرد به قتل رسانده، واز محل متواری شده است .



فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه قاتل ۵۰ ساله بلافاصله در کمترین زمان ممکن توسط مأموران انتظامی دستگیر شد ادامه داد: قاتل علت قتل برادر خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.



سرهنگ بسطامی با اشاره به اینکه جسد مقتول جهت اقدامات لازم به پزشکی قانونی منتقل شد تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.



