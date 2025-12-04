برگزاری دادگاه کثیرالشاکی شرکت خودرویی صدرا سپهر سازه در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، حمید بابایی در این باره گفت: در این پرونده یک متهم حقوقی شرکت صدرا سپهر سازه و یک متهم حقیقی، با انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی و مضاربه صوری، اقدام به جمع‌آوری مبلغی در حدود 180 میلیارد تومان از 829 نفر کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بررسی‌های کارشناسی و اظهارات شاکیان نشان می‌دهد این شرکت علیرغم ادعای فعالیت در حوزه اقتصادی، عملاً هیچ گونه فعالیت اقتصادی مولد و قانون‌مندی در این زمینه نداشته و صرفاً به منظور پرداخت سود به سرمایه‌گذاران اولیه از محل جذب منابع جدید، شکل گرفته بود.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین افزود: وجوه کلان دریافتی از مردم، به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، صرف خرید املاک و خودرو‌های لوکس برای متهمان، پرداخت سود‌های غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران قبلی و نیز ورود به بازار‌های پر نوسان مانند ارز دیجیتال شده است.

بابایی تصریح کرد: این شیوه عمل، مصداق بارز تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز و تشکیل یک شبکه هرمی مالی است که در نهایت منجر به تضییع حقوق و حیف و میل اموال تعداد زیادی از شهروندان شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از اخذ اظهارات طرفین و رفع نقایص پرونده، رای قطعی صادر خواهد شد.

