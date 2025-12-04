خبرگزاری کار ایران
قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد؛

برگزاری دادگاه کثیرالشاکی شرکت خودرویی صدرا سپهر سازه در قزوین

برگزاری دادگاه کثیرالشاکی شرکت خودرویی صدرا سپهر سازه در قزوین
قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین گفت: دادگاه شرکت خودرویی «صدرا سپهر سازه» با پرونده‌ای به ارزش 180 میلیارد تومان و 829 شاکی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حمید بابایی در این باره گفت: در این پرونده یک متهم حقوقی شرکت صدرا سپهر سازه و یک متهم حقیقی، با انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی و مضاربه صوری، اقدام به جمع‌آوری مبلغی در حدود 180 میلیارد تومان از 829 نفر کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بررسی‌های کارشناسی و اظهارات شاکیان نشان می‌دهد این شرکت علیرغم ادعای فعالیت در حوزه اقتصادی، عملاً هیچ گونه فعالیت اقتصادی مولد و قانون‌مندی در این زمینه نداشته و صرفاً به منظور پرداخت سود به سرمایه‌گذاران اولیه از محل جذب منابع جدید، شکل گرفته بود.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین افزود: وجوه کلان دریافتی از مردم، به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، صرف خرید املاک و خودرو‌های لوکس برای متهمان، پرداخت سود‌های غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران قبلی و نیز ورود به بازار‌های پر نوسان مانند ارز دیجیتال شده است.

بابایی تصریح کرد: این شیوه عمل، مصداق بارز تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز و تشکیل یک شبکه هرمی مالی است که در نهایت منجر به تضییع حقوق و حیف و میل اموال تعداد زیادی از شهروندان شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از اخذ اظهارات طرفین و رفع نقایص پرونده، رای قطعی صادر خواهد شد.

