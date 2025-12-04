خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت فارس خبرداد؛

هم‌افزایی استان‌ها، کلید تحقق سیاست‌های ملی معدن است

گردهمایی مدیران کل و معاونان معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سراسر کشور با محوریت «سیاست‌ها تا اجرا» در اتاق بازرگانی اصفهان و با محوریت اداره کل صمت اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این گردهمایی،۲۴۸ نقطه‌نظر و پیشنهاد کارشناسی از سوی استان‌ها جمع‌آوری و پس از بررسی، در قالب ۶۵ محور عملیاتی برای هموارسازی همکاری‌های استانی و تحقق اهداف ملی معدن خلاصه شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در این نشست با اشاره به اهمیت تجمیع دیدگاه‌های تخصصی استان‌ها گفت: با ایجاد هماهنگی منسجم بین سیاست‌های کلان و نحوه اجرای آن‌ها، می‌توانیم جهش پایدار و امیدآفرینی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور رقم بزنیم. این هم‌افزایی، محقق‌کننده اهداف بلندمدت کشور در این بخش خواهد بود.

کریم مجرب،این گردهمایی را فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها در مسیر تحقق سیاست‌های کلان کشور توصیف کرد.

در این نشست مدیران استانی، گزارش‌هایی جامع از عملکرد، وضعیت معادن، نیازهای توسعه‌ای و چالش‌های حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری، محیط زیست، سرمایه‌گذاری و مسائل حقوقی ارائه کردند.

بر اساس جمع‌بندی نهایی، تدوین راهکارهای عملیاتی برای همسوکردن اقدامات استان‌ها و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست عنوان شده است.

 

