مدیرکل دیوان محاسبات اداری لرستان:
پایبندی به قوانین اصلیترین ویژگی حرفهای کارپردازان است/خرید کالا ها مبتنی بر کیفیت لازم
مدیرکل دیوان محاسبات اداری لرستان گفت: پایبندی به قوانین را اصلیترین ویژگی حرفهای کارپردازان خواند و گفت: خریدها باید مبتنی بر کیفیت لازم، قیمت مناسب و رعایت فرایندهای قانونی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مظفر جمالی نژاد در نشست با کارپردازان و مسئولان خرید دستگاههای اجرایی استان مهمترین ویژگی کارپردازان را صلاحیتهای عمومی مانند امانتداری، صداقت، سلامت و پاکدستی دانست و اظهار کرد: هیچ دستگاه نظارتی و سیستم کنترلی نمیتواند جای وجدان بیدار انسان را بگیرد؛ بنابراین عملکرد کارپردازان باید بر این اصول استوار باشد.
وی با تاکید بر اینکه این آموختهها و آموزشهای در جلسات باید در فرایندهای واقعی دستگاهها جاری شود، افزود: قانونگذار کارپرداز را فردی دارای صلاحیت رسمی، آشنا به قوانین و دارای منزلت حرفهای میداند و حتی پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۹، ماده ۳۵ تأکید دارد که کارپرداز باید از نیروهای رسمی و واجد صلاحیت انتخاب شود.
وی با تأکید بر اینکه کارپردازی صرفاًخرید کالا و خدمات نیست، گفت: شناخت دقیق بازار، دانش مالی، توان تحلیل قیمت، آشنایی با روشهای خرید و تسلط بر فناوری اطلاعات از ضروریات این حرفه است.
مدیرکل دیوان محاسبات اداری لرستان افزود: ضعف دانش و تحلیل قوانین یکی از ایرادات جدی نظام اداری است که با آموزشهای کاربردی قابلرفع است.
وی با اشاره به قانون منع مداخله کارکنان دولت خاطرنشان کرد: هرگونه مشارکت کارکنان در معاملات دولتی -صرفنظر از مبلغ جرم محسوب میشود و دستگاهها باید نهایت مراقبت را در این زمینه داشته باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات اداری لرستان با بیان اینکه دولت یکی از بزرگترین مصرفکنندگان کشور است، اظهار کرد: اولین حلقه اصلاح مصرف، کارپردازان و واحدهای تدارکاتی هستند. رفتار حرفهای آنان میتواند به کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی جامعه بینجامد.
جمالی نژاد همچنین بر حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: هرگونه خرید خارجی بهجای کالای داخلی ممنوع است و مأموران خرید باید با تأمین نیازها از بازار داخلی در فضای رقابتی، به تولید باکیفیت و ارزان کمک کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات با اشاره به برخی تخلفات رایج مانندمستندسازی ناقص، خریدهای نسیه، تعهد مازاد بر اعتبار وعدم استفاده از سامانه ستاد، بر رعایت این موارد بهعنوان الزام قانونی و ضرورت سلامت مالی تأکید کرد.