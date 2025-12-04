خبرگزاری کار ایران
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های حسابداری کشور:

آیین بزرگداشت روز حسابدار در گرگان برگزار می‌شود

عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های حسابداری کشور گفت: آیین بزرگداشت روز حسابدار با حضور اساتید برجسته، پیشکسوتان و فعالان این حوزه در سالن همایش اتاق بازرگانی گرگان در روز ۱۵ آذر در ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.  

 گزارش ایلنای گلستان، هانیه سادات فیاض در این خصوص اظهار داشت: این مراسم فرصتی است تا ضمن تجلیل از جایگاه حسابداران، نقش بی‌بدیل آنان در توسعه اقتصادی و ارتقای شفافیت مالی کشور مورد توجه قرار گیرد. حسابداران با ثبت و تحلیل معاملات مالی، تهیه صورت‌های مالی و ارائه راهکارهای دقیق، به سازمان‌ها و کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا تصمیمات مالی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند. 

عضو هیئت مدیره انجمن حسابداری گلستان ادامه داد: سخنرانی اساتید و پیشکسوتان حسابداری درباره اهمیت این حرفه در اقتصاد امروز - معرفی دستاوردهای انجمن حسابداری استان گلستان در حوزه آموزش و توان‌افزایی علمی و حرفه‌ای - پنل تخصصی با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان - تجلیل از حسابداران برتر استان گلستان به‌عنوان الگوهای موفقیت و… از برنامه‌های ویژه این مراسم است. 

فیاض در ادامه افزود: انجمن حسابداری استان گلستان علاوه بر دوره‌های توان‌افزایی، در طول سال نشست‌های هم‌اندیشی با سازمان‌های مرتبط برگزار می‌کند تا تعامل میان بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت شود. انتظار داریم دستگاه‌های مرتبط بیش از پیش در کنار انجمن صنفی حسابداران استان گلستان باشند تا بتوانیم نقش مؤثر و پررنگی در توسعه اقتصادی استان ایفا کنیم.

