به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرت اله ولدی روز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه در نشست اعضای ستاد انتخابات شهرستان بروجرد با اشاره به نقش مردم در تعیین سرنوشت خود اظهار کرد: تشویق مردم به حضور فعال در انتخابات و انتخاب درست، ضامن آینده‌ای روشن برای شهرستان و کشور است.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و مشارکتی باید در دستور کار مجریان و برگزار کنندگان انتخابات در شهرستان قرار بگیرد.

فرماندار بروجرد با اشاره به نقش جوانان و پیشکسوتان در روند برگزاری انتخابات، افزود: استفاده از ظرفیت جوانان مشتاق و فعال در امر برگزاری انتخابات و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان در هیات‌های اجرایی، می‌تواند زمینه برگزاری انتخاباتی با کیفیت و سالم را فراهم کند.

ولدی با تاکید بر بی‌طرفی مجریان انتخابات افزود: ما مجری انتخابات هستیم و هیچگونه جانبداری از افراد و جریان‌ها مجاز نیست بنابراین برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت از آرای مردم، از مسوولیت‌های اصلی ماست.

ولدی همچنین به اهمیت الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی موجب شفافیت در شمارش آرا و حفاظت از حقوق مردم می‌شود.

معاون استاندار لرستان اضافه کرد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات ضامن عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی خواهد بود که تولید قدرت ملی و افزایش اقتدار ایران اسلامی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه تنها وظیفه ما اجرای صحیح و سالم انتخابات است، اضافه کرد: امسال انتخابات شوراها به صورت کامل الکترونیکی برگزار می‌شود و روسای کمیته‌ها موظف هستند با گذراندن دوره‌های آموزشی و عملی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی دقیق و سالم را داشته باشند.

انتهای پیام/