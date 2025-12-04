آستارا آماده بارش ها در روزهای آینده میشود / لغو مرخصی تمام مدیران
فرماندار شهرستان آستارا گفت: مسئولان آمادگی لازم برای بارش های روزهای آینده را دارند و مردم نگران نباشند اما هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
به گزارش ایلنا از آستارا، علی درمانی، فرماندار شهرستان آستارا در جلسه ستاد بحران شهرستان آستارا، بیان کرد: در پی هشدار هواشناسی کشور و استان گیلان در خصوص وضعیت نارنجی هوا برای شهرستان آستارا در ۲۴ ساعت آینده بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیشبینی شده است.
به نوشته ایرنا و به گفته فرماندار آستارا میزان بارندگی در شهرستان آستارا در ۲۴ ساعت آینده از ۳۰ تا ۱۲۰ میلیمتر پیشبینی شده که باید در این خصوص آمادگی لازم را هم مردم و هم مسئولان داشته باشند.
درمانی بیان کرد: از روز یکشنبه در ارتفاعات شهرستان بارش برف پیش بینی شده است و به همین دلیل از همه گردشگران می خواهیم از سفر به ارتفاعات جدا خوداری کنند و همچنین بخشداران و دهیاران به روستاهای بالا دستی آمادگی لازم را برای مراقبت بدهند.
فرماندار شهرستان آستارا خاطرنشان کرد: با توجه به مسافر پذیربودن شهرستان، همه پیشبینیهای لازم در خصوص بحران احتمالی ناشی از وضعیت آب و هوایی باید صورت بگیرد تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
درمانی ادامه داد: تمامی دستگاهها باید برای کاهش خطرات و افزایش آمادگی، برنامههای جامع مدیریت بحران را تدوین و بهطور مستمر بهروزرسانی کنند.
وی بر اهمیت هماهنگی و انسجام میان تمامی ارگانها تأکید کرد و این هماهنگی را کلید موفقیت در کاهش خسارات و تلفات در زمان وقوع بحران دانست.
فرماندار آستارا بر اهمیت ارتقاء زیرساختهای حیاتی و آموزش پرسنل در برابر تهدیدات طبیعی تأکید کرد و گفت: ما بر این باوریم که آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و تهدیدات انسانساخت از جمله تهدیدات نظامی، زیستی و سایبری نباید محدود به مانورهای از پیش تعیینشده باشد، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی و آمادگی دائمی در تمامی نهادها و سازمانها تبدیل شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان آستارا همچنین بر لزوم آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی، خدماترسان، هلال احمر و نیروهای امدادی تأکید کرد و گفت: تمام بخشداران، دهیاران و شهرداران باید در آمادهباش کامل باشند و مرخصیها لغو شود؛ هیچیک از مدیران حق خروج از شهرستان را ندارند و باید در منطقه حاضر باشند.
درمانی با بیان اینکه اقلام اساسی و ضروری در شهرستان ذخیرهسازی شده و ادارات خدماترسان حساس، از جمله بیمارستانها، به برق اضطراری مجهز شدهاند، تاکید کرد: بیمارستان و مراکز درمانی نیز برای مواقع بحران پیشبینی و آماده شده است.
فرماندار شهرستان آستارا در ادامه گفت که تعدادی نانوایی نیز به سوخت جایگزین و برق اضطراری برای ایام بحران احتمالی تجهیز شده تا نان مورد نیاز شهروندان در مواقع لازم تامین شود تا مشکلی به وجود نیاید.
نماینده عالی دولت در شهرستان آستارا تصریح کرد: شهروندان از رفتن به مناطق بالادست خودداری کنند، زیرا هرگونه حادثه در این مناطق میتواند منجر به بسیج نیروهای امدادی و ایجاد مشکلات اضافی شود.
در پایان، درمانی از اصحاب رسانه خواست تا شهروندان را از عدم تردد در مناطق بالادست و کوهستانی مطلع کنند و اطلاعرسانی دقیق و به موقع را در دستور کار قرار دهند.