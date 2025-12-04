خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی تالش

افتتاح سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی تالش
کد خبر : 1722796
لینک کوتاه کپی شد.

سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی تالش پس از ۱۷ سال وقفه در اجرا، صبح امروز با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا از تالش، سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی شهرستان تالش صبح پنجشنبه با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

رضا جمشیدی‌سه‌ساری، فرماندار تالش، در این آئین با اشاره به اهمیت تکمیل این مجموعه اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم پزشکی قانونی رسیدگی تخصصی به پرونده متوفیان و تعیین علت مرگ است و افتتاح این سالن سبب ارتقای سطح خدمات در شهرستان خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت این پروژه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، افزود: به دلیل کمبود اعتبارات اجرای آن با وقفه طولانی مواجه شد اما با تخصیص اعتبارات جدید، ساختمان تکمیل و تحویل پزشکی قانونی شهرستان شد.

فرماندار تالش توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله این شهرستان از مرکز استان را از ضرورت‌های راه‌اندازی سالن تشریح عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت نقش مهمی در تسریع ارائه خدمات به شهروندان دارد و این مهم با همراهی مسئولان قضائی و اجرایی استان و شهرستان محقق شد.

گفتنی است؛ این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۶۵۳ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان احداث شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی