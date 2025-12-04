دارنده نشان درجه یک هنر تعزیه در گیلان درگذشت

به گزارش ایلنا از رشت، استاد احمدعلی دهقانی هنرمند پیشکسوت اصیل شبیه خوانی (تعزیه) گیلان، دارنده اولین درجه دکتری هنری در رشته تعزیه استان با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در نقش های شبیه گردانی (کارگردانی) شبیه خوانی(بازیگری) و سرپرست گروه تعزیه حر بن ریاحی گیلان به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه سیزدهم آذر از مقابل مجتمع خاتم الانبیا رشت به سمت پیاده راه فرهنگی برگزار و سپس در وادی تازه آباد به خاک سپرده می شود.

روحش شاد و یادش گرامی

