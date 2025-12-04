خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دارنده نشان درجه یک هنر تعزیه در گیلان درگذشت

دارنده نشان درجه یک هنر تعزیه در گیلان درگذشت
کد خبر : 1722792
لینک کوتاه کپی شد.

استاد احمدعلی دهقانی، تعزیه‌خوان پیشکسوت و یکی از چهره‌های اثرگذار هنر آیینی گیلان که سال‌ها به احیای تعزیه و آموزش نسل جوان پرداخته بود، دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا از رشت، استاد احمدعلی دهقانی هنرمند پیشکسوت اصیل شبیه خوانی (تعزیه) گیلان، دارنده اولین درجه دکتری هنری در رشته تعزیه استان با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در نقش های شبیه گردانی (کارگردانی) شبیه خوانی(بازیگری) و سرپرست گروه تعزیه حر بن ریاحی گیلان به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه سیزدهم آذر از مقابل مجتمع خاتم الانبیا رشت به سمت پیاده راه فرهنگی برگزار و سپس در وادی تازه آباد به خاک سپرده می شود.
روحش شاد و یادش گرامی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی