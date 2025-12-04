پزشکیان وارد یاسوج شد
رییس جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی صبح امروز ( پنج شنبه) وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در بدو ورود به یاسوج مورد استقبال جمعی از مسوولان این استان قرار گرفت.
در این سفر یک روزه رییس جمهور ابتدا در نوبت صبح با فرهیختگان و فعالان فرهنگی و سپس با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار و گفتوگو میکند و در نوبت ظهر نیز ابتدا با مادران شهدا دیدار و سپس در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی استان شرکت میکند.
رییس جمهور قرار است امروز علاوه بر دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی در جلسه شورای برنامهریزی کهگیلویه وبویراحمد حضور یابد.