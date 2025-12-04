معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:
افزایش ناگهانی موارد قطعی آنفلوانزا در گلستان / هشدار معاونت بهداشتی درباره تشدید روند ابتلای
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: آخرین نتایج پایش هفتگی بیماریهای تنفسی در استان نشان میدهد روند ابتلا به آنفلوانزا از ابتدای آبانماه تا کنون سیر صعودی داشته است.
به گزارش ایلنای گلستان، سید مهدی صداقت اظهارکرد: تاکنون حدود ۸ درصد از نمونههای مشکوک طی پایشهای هفتگی، نتیجه قطعی آنفلوانزا داشتهاند، اما در سه روز اخیر بررسیها بهصورت روزانه انجام میشود. بر اساس نتایج روز گذشته، نرخ موارد مثبت از ۸ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است و این نشان میدهد بخش قابل توجهی از افرادی که با علائم شبیه آنفلوانزا مراجعه میکنند، عملاً مبتلا به این بیماری هستند.
وی افزود: با توجه به افزایشی بودن روند بیماری، انتظار میرود در روزهای آتی نیز موارد ابتلا و درصد مثبتشدن نمونهها همچنان صعودی باشد. وی از شهروندان خواست توصیههای بهداشتی را با جدیت رعایت کنند تا از افزایش بیشتر بیماری جلوگیری شود.
وی گفت: مردم عزیز برای کاهش خطر ابتلا و قطع زنجیره انتقال بیماری رعایت فاصلهگذاری اجتماعی حداقل ۱/۵ متر، بهویژه در تماس با افراد بیمار، شستوشوی مرتب دستها با آب و مایع دستشویی، پرهیز از تماس دست آلوده با چشم، دهان و بینی، استفاده از ماسک در صورت داشتن علائم بیماری، استراحت در منزل و خودداری از حضور کودکان بیمار در مدرسه، داشتن رژیم غذایی مناسب جدی بگیرند.