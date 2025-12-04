افزایش ناگهانی موارد قطعی آنفلوانزا در گلستان / هشدار معاونت بهداشتی درباره تشدید روند ابتلای

به گزارش ایلنای گلستان، سید مهدی صداقت اظهارکرد: تاکنون حدود ۸ درصد از نمونه‌های مشکوک طی پایش‌های هفتگی، نتیجه قطعی آنفلوانزا داشته‌اند، اما در سه روز اخیر بررسی‌ها به‌صورت روزانه انجام می‌شود. بر اساس نتایج روز گذشته، نرخ موارد مثبت از ۸ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افرادی که با علائم شبیه آنفلوانزا مراجعه می‌کنند، عملاً مبتلا به این بیماری هستند.

وی افزود: با توجه به افزایشی بودن روند بیماری، انتظار می‌رود در روزهای آتی نیز موارد ابتلا و درصد مثبت‌شدن نمونه‌ها همچنان صعودی باشد. وی از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند تا از افزایش بیشتر بیماری جلوگیری شود.

وی گفت: مردم عزیز برای کاهش خطر ابتلا و قطع زنجیره انتقال بیماری رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی حداقل ۱/۵ متر، به‌ویژه در تماس با افراد بیمار، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و مایع دستشویی، پرهیز از تماس دست آلوده با چشم، دهان و بینی، استفاده از ماسک در صورت داشتن علائم بیماری، استراحت در منزل و خودداری از حضور کودکان بیمار در مدرسه، داشتن رژیم غذایی مناسب جدی بگیرند.

انتهای پیام/