بیانیه مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  گلستان در پی درگذشت یکی از پرستاران

بیانیه مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  گلستان در پی درگذشت یکی از پرستاران
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  گلستان در پی درگذشت ناگوار یکی از پرستاران فداکار بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، با قلبی آکنده از اندوه درگذشت ناگوار و تأسف‌بار پرستار فداکار مرحومه خانم س. سرایلو را که در حین انجام وظیفه در شیفت خدمت روی داد، به اطلاع جامعه بزرگ پرستاری، همکاران گران‌قدر و خانواده محترم ایشان می‌رسانیم. این ضایعه، جامعه سلامت استان را در بهتی عمیق فرو برده است. ما عمق این مصیبت را درک می‌کنیم و صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را نثار فرزند، والدین و بازماندگان ایشان و همچنین تمامی همکاران داغدیده، به‌ویژه همکاران بخش سوختگی می‌کنیم. 

خانم سرایلو، به‌عنوان یک پرستار متعهد و  دلسوز سال‌ها در خط مقدم خدمت به هموطنان عزیز ایستاد و در مراقبت از بیماران و کمک به نظام 

خانم سرایلو، به‌عنوان یک پرستار متعهد و  دلسوز سال‌ها در خط مقدم خدمت به هموطنان عزیز ایستاد و در مراقبت از بیماران و کمک به نظام درمان نقش ایفا کرد. یاد خدمات صادقانه  ایشان همیشه در یاد و خاطر ما زنده خواهد ماند. 

می‌دانیم این حادثه فشار روحی سنگینی بر همکاران، به‌ویژه همکاران همان شیفت و واحد، وارد کرده است. بنابراین، برای پشتیبانی روانی از خانواده پرستاری، اقداماتی اجرایی می‌شود. 

مدیریت دانشگاه و اینجانب، به‌صورت مستقیم با خانواده محترم ایشان در ارتباط خواهیم بود و آمادگی کامل داریم تا برای هماهنگی مراسم و ارائه هرگونه حمایت اداری و معنوی ممکن در کنار آنان باشیم. ما متعهدیم پیگیر شرایط و خواسته‌های قانونی و انسانی خانواده عزیز ایشان باشیم. 

در این زمان سوگ، حفظ حریم شخصی خانواده و همکاران برایمان اهمیتی حیاتی دارد. از اصحاب محترم رسانه و عموم مردم درخواست داریم با رعایت این حریم مقدس، اجازه دهند خانواده و همکاران فرصت کافی برای سوگواری و گذراندن این لحظات سخت را داشته باشند. 

بررسی‌های لازم در چارچوب مقررات و با نهایت حساسیت در جریان است. در پایان، یک‌بار دیگر این فقدان بزرگ را به همه جامعه سلامت  تسلیت می‌گویم. از همه همکاران می‌خواهم در این روزهای دشوار، مراقب خود و بیش از گذشته مراقب یکدیگر باشید.

