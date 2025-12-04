بیانیه مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  گلستان در پی درگذشت یکی از پرستاران

به گزارش ایلنای گلستان، با قلبی آکنده از اندوه درگذشت ناگوار و تأسف‌بار پرستار فداکار مرحومه خانم س. سرایلو را که در حین انجام وظیفه در شیفت خدمت روی داد، به اطلاع جامعه بزرگ پرستاری، همکاران گران‌قدر و خانواده محترم ایشان می‌رسانیم. این ضایعه، جامعه سلامت استان را در بهتی عمیق فرو برده است. ما عمق این مصیبت را درک می‌کنیم و صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را نثار فرزند، والدین و بازماندگان ایشان و همچنین تمامی همکاران داغدیده، به‌ویژه همکاران بخش سوختگی می‌کنیم.

خانم سرایلو، به‌عنوان یک پرستار متعهد و دلسوز سال‌ها در خط مقدم خدمت به هموطنان عزیز ایستاد و در مراقبت از بیماران و کمک به نظام درمان نقش ایفا کرد. یاد خدمات صادقانه ایشان همیشه در یاد و خاطر ما زنده خواهد ماند.

می‌دانیم این حادثه فشار روحی سنگینی بر همکاران، به‌ویژه همکاران همان شیفت و واحد، وارد کرده است. بنابراین، برای پشتیبانی روانی از خانواده پرستاری، اقداماتی اجرایی می‌شود.

مدیریت دانشگاه و اینجانب، به‌صورت مستقیم با خانواده محترم ایشان در ارتباط خواهیم بود و آمادگی کامل داریم تا برای هماهنگی مراسم و ارائه هرگونه حمایت اداری و معنوی ممکن در کنار آنان باشیم. ما متعهدیم پیگیر شرایط و خواسته‌های قانونی و انسانی خانواده عزیز ایشان باشیم.

در این زمان سوگ، حفظ حریم شخصی خانواده و همکاران برایمان اهمیتی حیاتی دارد. از اصحاب محترم رسانه و عموم مردم درخواست داریم با رعایت این حریم مقدس، اجازه دهند خانواده و همکاران فرصت کافی برای سوگواری و گذراندن این لحظات سخت را داشته باشند.

بررسی‌های لازم در چارچوب مقررات و با نهایت حساسیت در جریان است. در پایان، یک‌بار دیگر این فقدان بزرگ را به همه جامعه سلامت تسلیت می‌گویم. از همه همکاران می‌خواهم در این روزهای دشوار، مراقب خود و بیش از گذشته مراقب یکدیگر باشید.

