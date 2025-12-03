به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، منوچهر رضاخانی سرپرست هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان البرز در نشست خبری با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست معرفی ظرفیت‌های هیئت برای جامعه رسانه‌ای است، اظهار کرد: در استان حدود ۷ هزار بیمار ام‌اس، ۲ هزار بیمار تالاسمی، دیابت و پیوند اعضا حضور دارند و مجموعاً نزدیک به ۹ هزار نفر مخاطب مستقیم ما هستند. تمام خدمات ورزشی، تمرینی و برنامه‌های گروهی در این سالن به‌طور ۱۰۰ درصد رایگان ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد فعالیت هیئت با رویکرد «سلامت‌محور» انجام می‌شود، اظهار کرد: ورزش برای این بیماران فقط رقابت نیست؛ ایجاد نشاط، جلوگیری از گوشه‌گیری، تقویت روحیه و بهبود توان حرکتی در اولویت است. استفاده از اساتید بیومکانیک، حرکات اصلاحی و مربیان متخصص باعث شده بتوانیم به احیای توان جسمی بسیاری از بیماران کمک کنیم.

سه‌شنبه‌های خاص؛ برنامه هفتگی برای امید و تعامل اجتماعی

رضاخانی یکی از برنامه‌های موفق هیئت را «سه‌شنبه‌های خاص» عنوان کرد و گفت: هر سه‌شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹، بیماران همراه خانواده با بازی‌هایی مثل شطرنج، بدمینتون، فوتبال‌دستی و برنامه‌های گروهی دور هم جمع می‌شوند؛ می‌خندند، فعالیت می‌کنند و برای هفته بعد انگیزه می‌گیرند. این برنامه با پذیرایی مختصر برگزار می‌شود و مورد استقبال قرار گرفته است.

سرپرست هیئت ورزش بیماران خاص با اشاره به اینکه بسیاری از شهرستان‌ها تاکنون هیئت یا سرپرست فعال نداشتند، بیان کرد: برای توسعه خدمات، از مدیران شهرستان‌ها و افراد مرتبط با حوزه پزشکی دعوت کرده‌ایم مسئولیت انجمن‌ها را بپذیرند تا بیماران در مناطق مختلف احساس بی‌پناهی نکنند.

بیمه، خدمات حمایتی و همکاری با انجمن‌ها

وی در پاسخ به ایلنا با موضوع چگونگی روند حمایت‌های بیمه‌ ورزشی بیماران خاص، اظهار کرد: بیمارانی که در تمرینات ما حضور داشته باشند، بیمه می‌شوند و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه بیمه را هیئت پرداخت می‌کند. انجمن‌های ام‌اس و پیوند اعضا نیز وضعیت بیماران را مستمر رصد می‌کنند و در صورت نیاز، هماهنگی پزشکی برای آنان انجام می‌شود.

رضاخانی در بخشی از نشست به وضعیت هیئت پیش از مسئولیت خود اشاره کرد و یادآور شد: هیچ برگه مالی، صورت‌جلسه اموال، تجهیزات ثبت‌شده یا گزارش دوره‌های قبل تحویل ما نشد. حتی دسته‌چک و مدارک مالی وجود نداشت و عملاً از صفر شروع کردیم. از سه سال پیش تاکنون مجمع سالانه برگزار نشده که این موضوع باید اصلاح شود.

به گفته این مسئول، هماهنگی‌ها برای برگزاری مجمع و تعیین تکلیف وضعیت مالی انجام شده و در صورت عدم ارائه مدارک پیشین، مجمع انتخاباتی بر مبنای وضعیت جدید برگزار خواهد شد.

افتخارات سه‌ماهه اخیر

سرپرست هیئت به دستاوردهای ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: در سه‌ماهه اخیر ۹ مدال توسط ورزشکاران بیماران خاص البرز در رشته‌های رزمی، شطرنج، دارت و پتان کسب شده که شامل چندین طلا، نقره و برنز بوده است.

آموزش رایگان جمعه‌ها؛ همکاری با بیمارستان‌ها

وی با اشاره به برگزاری آموزش‌های رایگان روزهای جمعه، اذعان داشت: اساتید برجسته‌ای مانند خانم قلعه‌دایی و آقای نوری هر هفته آموزش‌های عمومی و اصلاحی را برای بیماران ارائه می‌دهند.

رضاخانی از هماهنگی با بیمارستان امام علی(ع) برای امضای تفاهم‌نامه خدمات درمانی–ورزشی نیز خبر داد.

وی افزود: هیئت اکنون دارای ۱۴ کمیته فعال از جمله روابط عمومی، اسپانسرینگ، کمیته فنی، آموزش و… است. همچنین سایت ورزش البرز به‌عنوان اولین پایگاه اطلاعاتی باشگاه‌های استان راه‌اندازی شده که درآمد آن به‌طور کامل برای بیماران خاص هزینه می‌شود.

رضاخانی با اشاره به جایگاه استان‌های برتر، تصریح کرد: استان‌هایی مانند قم، تهران، آذربایجان شرقی و مشهد بسیار جلوتر هستند و حتی چند سالن تخصصی و مراکز درمانی دارند. البرز متأسفانه سال‌ها عقب افتاده و ما مجبوریم از نقطه صفر شروع کنیم.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها شریک اصلی ما در امیدبخشی به بیماران هستند، گفت: هدف ما ایجاد یک مرکز قدرتمند برای سلامت، نشاط، ورزش و توانبخشی بیماران خاص در البرز است و امیدواریم با همراهی شما این مسیر را سریع‌تر طی کنیم.

