معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی استان خبر داد:
کاهش 23 درصدی صادرات تجمعی صنایعدستی و فرش دستباف استان مرکزی
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی به کاهش ارزش صادرات تجمعی این استان اشاره کرده و گفت: ارزش صادرات تجمعی صنایعدستی و فرش دستباف این استان از ابتدای سال جاری تاکنون با کاهش 23 درصدی به 657 هزار یورو رسید.
به گزارش ایلنا، الهام سیمایی به حجم ارزی صادرات استان مرکزی در این حوزه اشاره داشته و افزود: ارزش صادرات تجمعی صنایعدستی و فرش دستباف استان مرکزی در سال گذشته 859 هزار یورو و از ابتدای سال جاری تاکنون 657 هزار یورو بوده است. این اعداد تجمعی صادرات فرش و صنایعدستی است.
وی ادامه داد: بیشترین حجم صادرات استان مرکزی مربوط به رشتههای شاخص گروههای صنایع دستی فلزی، صنایع دستی چرمی، صنایع دستی چوبی و ... است. پتانسیلها و هنرمندان چیرهدست در استان فراوان است، سیاستگذاری و برنامه اجرایی در این حوزه آماده است. اما بدون تزریق منابع مالی، جهش صادراتی رخ نمیدهد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود درگاه ثبت اختصاصی صنایعدستی در گمرک این استان، بخش بزرگی از صادرات واقعی هنرمندان که به صورت شخصی و از مبادی تهران انجام میشود، در آمار استانی ثبت نمیشود.
سیمایی بر ضرورت راهاندازی درگاه ثبت اختصاصی صنایعدستی در گمرک استان مرکزی تأکید داشته و تصریح کرد: راهاندازی این درگاه در گمرک این استان به صورت مستمر پیگیری میشود. تا زمانی که درگاه فوق در گمرک استان راهاندازی نشود، نمیتوانیم آمار واقعی استان را در حوزه صادرات صنایعدستی ارائه کنیم.
وی بیان داشت: هنرمندان استان مرکزی در سالهای اخیر موفق شدهاند برندهای معتبری در بازار کشورهای عراق، ترکیه، امارات، قطر و حتی برخی کشورهای اروپایی ایجاد کنند. اما این دستاوردها به دلیل نبود زیرساخت آماری، از چشم برنامهریزان ملی دور مانده است. موضوعی که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی تأکید کرد: ضعف شدید بستهبندی استاندارد و بینالمللی محصولات، تحریمهای بانکی و محدودیت حضور مستقیم در نمایشگاههای تخصصی خارجی، از مهمترین چالشهای اصلی توسعه صادرات صنایعدستی این استان است.
سیمایی ابراز داشت: هزینههای سرسامآور شرکت در نمایشگاههای بینالمللی که برای هنرمند خُرد غیرقابل پرداخت است، تبلیغات منفی و ایرانهراسی در برخی بازارهای هدف که حتی نظر مصرفکننده نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد، از دیگر چالشهای اصلی توسعه صادرات صنایعدستی استان مرکزی است.
وی اضافه کرد: همچنین از یک سو نبود نمایندگی فروش دائمی یا دفاتر تجاری در کشورهای هدف و از سوی دیگر فقدان حمایت مالی هدفمند از سوی صنایع بزرگ، شرکتهای صنعتی، معادن و شهرداریها از محل مسئولیت اجتماعی، از دیگر چالشهای اصلی توسعه صادرات صنایعدستی استان مرکزی است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی بر لزوم حمایت جمعی از هنرمندان این عرصه تأکید کرده و گفت: انتظار میرود صنایع بزرگ این استان از محل مسئولیت اجتماعی خود تنها درصدی از بودجه تبلیغاتیشان را به حمایت از هنرمندان صنایعدستی اختصاص دهند.
سیمایی افزود: اگر صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و پالایشگاه، ایرالکو، ماشینسازی، هپکو، آذرآب، واگنپارس و شرکتهای معدنی و همچنین شهرداریهای استان مرکزی فرایندهای حمایتی را انجام دهند، قادر هستیم در سالهای آینده شاهد رشد بسیار بالایی با توجه به پتاسیل قوی استان در رقم صادرات باشیم.
وی به اقدامات این ادارهکل اشاره کرده و ادامه داد: تاکنون کارگاه آموزشی بهآموزی و آموزشهای پیشرفته رشتههای مختلف و معرفی هنرمندان جهت شرکت در دورههای بستهبندی صادراتی، دوره بازاریابی بینالمللی، رویداد فروش داخلی و خارجی و حضور گروهی در نمایشگاههای اربیل، میلان، دوبی و مسقط انجام شده است.