صفا: حل مسائل فعالان اقتصادی با پیگیری ملی در نشستهای شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تشریح اهم اقدامات دبیرخانه شورا، اعلام کرد: پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی به نتایج مؤثری رسیده و اتاق هرمزگان در سال آینده میزبان دو رویداد مهم بینالمللی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با قدردانی از استاندار، دادستان، رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاههای اجرایی، از پیگیریهای مستمر و منظم دبیرخانه شورا برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد.
صفا با اشاره به نقش مؤثر نشستهای کارشناسی و اجرایی شورای گفتوگو، گفت: دبیرخانه شورا بهصورت مستمر مسائل روز فعالان بخش خصوصی را رصد و در قالب جلسات تخصصی دنبال کرده است که نتیجه آن، حل بخش مهمی از مشکلات در سطح استانی و حتی ملی بوده است.
وی در تشریح دستاوردهای ملی شورا افزود: در حادثه اخیر بندر شهید رجایی، دبیرخانه شورا علاوه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی، پیگیریهای مؤثری برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده انجام داد. موافقت بانک مرکزی با مهلت ششماهه رفع تعهد ارزی تا پایان سال و همچنین معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخش حملونقل از نتایج این پیگیریها بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین به آخرین دستاورد ملی دبیرخانه اشاره کرد و گفت: در آبانماه سال جاری، با پیگیریهای صورتگرفته مشکلات سامانههای مالیاتی در بخش اخذ مالیات بر املاک و مستغلات مرتفع شد که گام مهمی در تسهیل امور فعالان اقتصادی است.
دو همایش بینالمللی در دستور کار اتاق هرمزگان
صفا در ادامه با اشاره به برنامههای علمی و پژوهشی اتاق، اعلام کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان برای تقویت پیوند دانشگاه با بخش خصوصی و افزایش تعاملات علمی و اجرایی، دو همایش بینالمللی را در بهمن ۱۴۰۴ برگزار میکند.
این همایشها عبارتاند از:
دومین همایش بینالمللی نباتات گرمسیری و نیمهگرمسیری و خرما
همایش بینالمللی اقتصاد دریا محور با رویکرد تجارت، حملونقل و صنایع دریایی
او افزود: مقدمات اجرایی هر دو رویداد اکنون در حال انجام است و تلاش میکنیم این همایشها به تقویت جایگاه اقتصادی هرمزگان در سطح ملی و منطقهای کمک کند.
گزارشهای تخصصی؛ محور کار نشست جدید
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: در این نشست ابتدا پیگیری مصوبات جلسات گذشته از سوی دبیرخانه ارائه خواهد شد، سپس واحد پژوهش اتاق گزارش پایش استانی محیط کسبوکار را ارائه میکند و سایر دستور جلسات نیز از سوی دبیرخانه مطرح میشود.
صفا در پایان تأکید کرد: همافزایی میان دولت و بخش خصوصی بهترین مسیر برای حل مشکلات است و اتاق هرمزگان با جدیت این مسیر را دنبال میکند.