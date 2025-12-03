سفیر برزیل:
روابط اقتصادی ایران و برزیل را «تحریم» محدود نمیکند
سفیر برزیل در تهران با تأکید بر اینکه «تحریم مانع توسعه روابط دو کشور نیست»، از کمبود شناخت متقابل به عنوان بزرگترین چالش مشترک انتقاد کرد و خواستار جهش همکاریهای اقتصادی، علمی و گردشگری با ایران شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آندره وراس گیمارائس امروز_چهارشبه دوازدهم آذر_ در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین با اشاره به تصویر محدود و گاه کلیشهای موجود از دو کشور اظهار کرد: شناخت فعلی اغلب به حوزههایی مانند فوتبال یا تحریم محدود شده، در حالی که توانمندیهای واقعی هر دو طرف بسیار فراتر از این موارد است.
وی با برشمردن قابلیتهای برزیل در صنایع پیشرفتهای مانند هوانوردی، کشاورزی مدرن، تجهیزات پزشکی و نیز وجود دانشگاههای معتبر جهانی افزود: این کشور آماده است تا با انتقال تجربیات و فناوری، همکاریهای خود با ایران را گسترش دهد.
سفیر برزیل در ایران همچنین به ظرفیت بالای ایران در زمینههایی مانند فرش دستباف، گردشگری تاریخی و دستاوردهای علمی اشاره کرد و گفت: مشکلات تحریمی مانع توسعه روابط دو جانبه نیست و کلید موفقیت در ایجاد اعتماد، کیفیت محصولات و تنظیم قراردادهای متقابل است.
گیمارائس افزود: پیشنهاد میکنیم با امضای تفاهمنامههای مشخص و برنامهریزی نمایشگاههای تخصصی، بستر قانونی و عملی همکاریهای تجاری بین شرکتهای برزیلی و ایرانی در استان قزوین تسهیل شود.
وی با تأکید بر تسریع در صدور ویزاهای تجاری و گردشگری ادامه داد: قول میدهیم با همکاری اتاق مشترک بازرگانی، روند اخذ روادید برای تجار تسهیل شود.
سفیر برزیل در ایران همچنین بر برنامهریزی برای تبادل هیئتهای دانشجویی، هنری و گردشگری میان دو کشور تأکید کرد و گفت: به این صورت گام عملی در جهت افزایش شناخت مردم از ظرفیتهای یکدیگر برداشته میشود.
گیمارائس ادامه داد: الگوی موفق برزیل در خودکفایی غذایی و مدیریت منابع آبی میتواند مورد استفاده ایران قرار گیرد و در این زمینه آماده همکاری فنی و انتقال تجربیات و فناوری به کشور دوستمان یعنی جمهوری اسلامی ایران هستیم.
گفتنی است در این نشست که با حضور رؤسای اتاق بازرگانی قزوین و اتاق مشترک ایران و برزیل و نیز معاون اقتصادی استانداری قزوین همراه بود، طرفین بر لزوم افزایش شناخت متقابل و استفاده از ظرفیتهای مشترک در حوزههای اقتصادی، علمی و گردشگری تأکید کردند.