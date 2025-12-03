‌به گزارش ایلنا، عبدالرسول باصری گفت: این محور روستایی به دلیل وجود تعداد روستاهای زیاد مجاور، فعالیت معادت و وجود کارخانه‌های متعدد بار ترافیکی زیادی را متحمل است که کارکرد این جاده را فرا تر از یک محور روستایی می کند بنابراین احتمال وقوع حوادث متعدد را افزایش می دهد.

‌باصری با اشاره به کثرت وقوع تصادفات رانندگی مشابه در این مسیر، گفت: در بازدید صورت گرفته از این محور، نقاط حادثه خیز توسط کارشناسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که پس از هماهنگی با مشاور بنا شد تا عملیات نقشه برداری و مطالعات تخصصی جهت آماده سازی طرح صورت گیرد و به یک پروژه عملیاتی تبدیل شود.

‌وی با بیان اینکه یک نقطه پر تصادف در این محور تصویب شده است، افزود: دو نقطه دیگر نیز با هماهنگی بخشدار مرکزی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شیراز در دست بررسی است و امیدواریم با همکاری و استفاده از ظرفیت معادن بخش خصوصی، دو نقطه دیگر را اصلاح و ایمنی محور را ارتقاء دهیم همچنین در صورتی که عملیات مطالعاتی و انتخاب پیمانکار طولانی شود، اقدامات ایمنی موقت توسط راهداران شهرستان شیراز صورت خواهد گرفت.

‌معاون فنی و نظارت راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان فارس طول مسیر محور کفترک شیراز را حدود ۳۶ کیلومتر عنوان کرد و اظهارداشت: به صورت مستمر تابلوها و علائم ترافیکی توسط راهداران نصب و ساماندهی می‌شوند اما متأسفانه برخی از آنها به سرقت رفته است. با این حال، تابلوهای جدید ظرف یک تا دو هفته آینده نصب خواهند شد و از مردم می‌خواهیم برای حفظ ایمنی خودشان از این علائم حراست کنند و موارد را با سامانه تلفنی ۱۴۱ در میان بگذارند.

