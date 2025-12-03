کشف ۳۷ میلیاردی احشام قاچاق در مازندران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۳۷ راس دام سنگین در عملیات مبارزه با قاچاق و خروج غیر مجاز دام زنده از استان به ارزش ۳۷ میلیارد ریال در محور نکا به ساری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "سامع خورشاد" در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به افزایش خروج غیرمجاز دام از استان مازندران به مقصد استانهای همجوار و تبعات ناشی از خروج غیرمجاز دام زنده به ویژه افزایش قیمت و کمبود گوشت قرمز در سطح مازندران، مبارزه با قاچاق و خروج غیرمجاز دام زنده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران پلیس، ۲ خودروی ایسوز حامل احشام سنگین بدون مجوز از دامپزشکی در محور نکا به ساری را شناسایی و توقیف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به کشف ۳۷ راس دام قاچاق فاقد مجوز حمل از خودروهای مورد نظر گفت: کارشناسان مربوطه ارزش احشام قاچاق را بالغ بر۳۷ میلیارد ریال اعلام کردند و رانندگان خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ خورشاد در خاتمه از هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.