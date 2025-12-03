کشف ۳۷ میلیاردی احشام قاچاق در مازندران

به گزارش ایلنا، سرهنگ "سامع خورشاد" در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به افزایش خروج غیرمجاز دام از استان مازندران به مقصد استان‌های همجوار و تبعات ناشی از خروج غیرمجاز دام زنده به ویژه افزایش قیمت و کمبود گوشت قرمز در سطح مازندران، مبارزه با قاچاق و خروج غیرمجاز دام زنده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران پلیس، ۲ خودروی ایسوز حامل احشام سنگین بدون مجوز از دامپزشکی در محور نکا به ساری را شناسایی و توقیف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به کشف ۳۷ راس دام قاچاق فاقد مجوز حمل از خودروهای مورد نظر گفت: کارشناسان مربوطه ارزش احشام قاچاق را بالغ بر۳۷ میلیارد ریال اعلام کردند و رانندگان خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خورشاد در خاتمه از هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

